Göğüs hastalıkları uzmanı Doğan uyardı

Son zamanlarda gribal enfeksiyonların ve akciğer hastalıklarının artması üzerine, Iğdır Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Pınar Doğan vatandaşları uyardı. Doğan, kirli havanın akciğer hastalıklarını tetiklediğini söyledi.

Iğdır Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Pınar Doğan, tozlu ve kirli havanın hastalıkları arttırdığını, özellikle akciğer hastalarının bu havalarda iyi korunması ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti. Doğan, “OECD rakamlarına göre dünyada her yıl 7 milyon insan, Türkiye’de ise 28 bin insan hava kirliliğinden ölüyor. Maalesef bizde de akciğer hasta sayımızda yaklaşık iki katına varan bir artış olmuştur. Iğdır’da havanın çok kirli olması hastalıkların oluşmasına veya var olan hastalıkların tetiklenmesine sebep olmaktadır. Özelikle Astım, KOAH, Akut bronşit hastalarında ciddi artışlar görmekteyiz. Akut bronşit genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla başlar tedavi edilmezse yada düzensiz tedavi edilirse kronik bronşite çevirebilir. Bronşit, alt solunum yolunun önemli bir parçası olan, bronşların enflamasyon halidir. Yani bronşların her hangi sebep ile enfekte olmasıdır. Kış ve sonbahar aylarında çok fazla görülür. Erkeklerde, bayanlardan daha fazla rastlanır. Eğer tedavi edilmezse ilk önce, kronik bronşite ondan sonrada zatürre, amfizem ve bronşektaziye çevirebilir. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) artmış olan zararlı gaz ve partiküllere karşı havayolları ile akciğerin kronik yangısal yanıtı olarak ilerleyici nefes darlığıyla seyreden, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Dünya ve ülkemizde ölüme sebep olan tüm hastalıklar arasında 3’cü sırada yer alan KOAH nedeniyle yılda 2,9 milyon kişi hayatını kaybediyor” dedi.