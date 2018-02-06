HABER

Göğüs hastalıkları uzmanı Doğan uyardı

SAĞLIK HABERLERİ | 06.02.2018 12:17 | Son Güncelleme

Son zamanlarda gribal enfeksiyonların ve akciğer hastalıklarının artması üzerine, Iğdır Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Pınar Doğan vatandaşları uyardı.

Göğüs hastalıkları uzmanı Doğan uyardı

Son zamanlarda gribal enfeksiyonların ve akciğer hastalıklarının artması üzerine, Iğdır Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Pınar Doğan vatandaşları uyardı. Doğan, kirli havanın akciğer hastalıklarını tetiklediğini söyledi.
Iğdır Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Pınar Doğan, tozlu ve kirli havanın hastalıkları arttırdığını, özellikle akciğer hastalarının bu havalarda iyi korunması ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti. Doğan, “OECD rakamlarına göre dünyada her yıl 7 milyon insan, Türkiye’de ise 28 bin insan hava kirliliğinden ölüyor. Maalesef bizde de akciğer hasta sayımızda yaklaşık iki katına varan bir artış olmuştur. Iğdır’da havanın çok kirli olması hastalıkların oluşmasına veya var olan hastalıkların tetiklenmesine sebep olmaktadır. Özelikle Astım, KOAH, Akut bronşit hastalarında ciddi artışlar görmekteyiz. Akut bronşit genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla başlar tedavi edilmezse yada düzensiz tedavi edilirse kronik bronşite çevirebilir. Bronşit, alt solunum yolunun önemli bir parçası olan, bronşların enflamasyon halidir. Yani bronşların her hangi sebep ile enfekte olmasıdır. Kış ve sonbahar aylarında çok fazla görülür. Erkeklerde, bayanlardan daha fazla rastlanır. Eğer tedavi edilmezse ilk önce, kronik bronşite ondan sonrada zatürre, amfizem ve bronşektaziye çevirebilir. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) artmış olan zararlı gaz ve partiküllere karşı havayolları ile akciğerin kronik yangısal yanıtı olarak ilerleyici nefes darlığıyla seyreden, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Dünya ve ülkemizde ölüme sebep olan tüm hastalıklar arasında 3’cü sırada yer alan KOAH nedeniyle yılda 2,9 milyon kişi hayatını kaybediyor” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İl Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

İl Sağlık Müdürlüğü yeni binasına taşındı

Hızlı yemek yiyenler dikkat!

Hızlı yemek yiyenler dikkat!

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Loş ışık beynin yapısını değiştirebilir

Loş ışık beynin yapısını değiştirebilir

Bebeğinizin daha zeki doğması için 8 gebelik tüyosu

Bebeğinizin daha zeki doğması için 8 gebelik tüyosu

Sigara her 6 saniyede 1 kişinin hayatını yok ediyor!

Sigara her 6 saniyede 1 kişinin hayatını yok ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.