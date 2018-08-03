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Göğüs kafesi açılmadan sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

Hatay'da kalbinde doğuştan delik bulunan 18 yaşındaki genç, göğüs kafesi açılmadan kalbindeki delik onarılarak sağlığına kavuşturuldu - Ameliyatı gerçekleştiren kalp ve damar cerrahisi Doç. Dr. Murat Songur: - "Kalp deliği olan hastanın kalp deliğini kapattık, hastamız gayet sağ ve sağlıklı"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kalbinde doğuştan delik bulunan 18 yaşındaki Yusuf Demirçelik, göğüs kafesi açılmadan sağlığına kavuşturuldu.

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Demirçelik, doğuştan kalbinde delik olduğunu öğrendi.

Ardından özel bir hastanede ameliyata alınan Demirçelik, göğüs kafesi açılmadan kalbindeki deliğin onarılmasıyla sağlığına kavuştu.

Demirçelik, gazetecilere, çevresinde kalp ameliyatı olanların her işi yapamadıklarını ve ağır bir ameliyat olduğunu duyunca korktuğunu söyledi.

Ancak göğüs kafesinin açılmadan iyileşeceğini öğrendiğini ve ameliyat için özel hastaneye başvurduğunu anlatan Demirçelik, 5 santimlik bir kesikle göğüs kafesi açılmadan ameliyat edildiğini ve 48 saat sonra taburcu olup hayatına kaldığı yerden devam ettiğini belirtti.

Ameliyatı gerçekleştiren kalp ve damar cerrahı Doç. Dr. Murat Songur da dünyada tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi kalp ameliyatlarında da daha küçük kesiklerle insan anatomisine en az zararı vererek müdahale etme oranının arttığını aktardı.

Kalp hastalıklarının daha genç yaş gruplara inmesiyle hastalarda kozmetik kaygıların arttığını ifade eden Songur, "Ülkemizde de bu tarz ameliyatlar yapılmaya başlandı, fakat dünya genelinde olduğu kadar yaygınlaşamadı. Biz de İskenderun'da bu bölgede 5 santim kesikten kapak onarımı, artı doğuştan kalp deliği olan hastanın kalp deliğini kapattık. Hastamız gayet sağlıklı. Kamera desteğiyle kalbin görüntüsünü bir monitöre alıyoruz ve bütün cerrahi işlemi ekrandan yapabiliyoruz. Böylelikle tüm göğüs kafesini açmadan kamera desteğiyle bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz." dedi.

Songur, hastayı ameliyattan 2 gün sonra taburcu ettiklerini sözlerine ekledi.

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hatay iskenderun kalp ameliyatı sağlık

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