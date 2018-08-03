Göğüs kafesi açılmadan sağlığına kavuştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kalbinde doğuştan delik bulunan 18 yaşındaki Yusuf Demirçelik, göğüs kafesi açılmadan sağlığına kavuşturuldu.

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Demirçelik, doğuştan kalbinde delik olduğunu öğrendi.

Ardından özel bir hastanede ameliyata alınan Demirçelik, göğüs kafesi açılmadan kalbindeki deliğin onarılmasıyla sağlığına kavuştu.

Demirçelik, gazetecilere, çevresinde kalp ameliyatı olanların her işi yapamadıklarını ve ağır bir ameliyat olduğunu duyunca korktuğunu söyledi.

Ancak göğüs kafesinin açılmadan iyileşeceğini öğrendiğini ve ameliyat için özel hastaneye başvurduğunu anlatan Demirçelik, 5 santimlik bir kesikle göğüs kafesi açılmadan ameliyat edildiğini ve 48 saat sonra taburcu olup hayatına kaldığı yerden devam ettiğini belirtti.

Ameliyatı gerçekleştiren kalp ve damar cerrahı Doç. Dr. Murat Songur da dünyada tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi kalp ameliyatlarında da daha küçük kesiklerle insan anatomisine en az zararı vererek müdahale etme oranının arttığını aktardı.