Göğüs kafesi genişletilen minik Hamza büyüyor

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, göğüs kafesi darlığı (jeune sendromu) nedeniyle nefes alamayan 3,5 yaşındaki Hamza Karaca, henüz 6 aylıkken Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edildi. Sağlıklı nefes alması sağlanan Hamza'nın hastanedeki kontrolleri hala sürüyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’ne, 2015 yılında, 6 aylıkken 'jeune sendromu' tanısıyla getirilen Hamza Karaca, başarılı operasyon geçirdi. Karaca ailesi, operasyon sonrası sağlıklı nefes almaya başlayan oğullarını kontrol için sık sık hastaneye götürüyor. Gelişimi olumlu devam eden minik Hamza'nın kontrolleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ata Erdener ve Uzm. Dr. Emre Divarcı tarafından yapılıyor.

Küçük çocuğun hastalığıyla ilgili bilgi veren Dr. Divarcı, "Jeune sendromu (asfiktik torasik distrofi) göğüs kafesinin ciddi darlığı ile giden doğumsal bir hastalıktır. Göğüs kafesi darlığı nedeni ile akciğerler genişleyememekte ve soluk almakta ciddi sıkıntı yaratmaktadır. Solunum cihazında yüksek basınçlar gerektirmekte ve yoğun bakımdan evine gönderilememektedir. Hastaların yüzde 90'ı ilk 1 yaş içinde ciddi solunum yetmezliği nedeniyle kaybedilmektedir" dedi.

Minik Hamza'nın da aynı şikayetlerle kliniğe yönlendirildiğini kaydeden Dr. Divarcı, "Daha önce tek kardeşi yine bu hastalık nedeniyle üç aylıkken kaybedilmişti. Hastaya iki seansta her iki tarafına olmak üzere göğüs kafesini genişleten cerrahi operasyon (lateral torasik ekspansiyon) uygulandı. Operasyonda göğüs kafesinde darlığa neden olan kaburgaların altı tanesi uygun açılarda kesilip genişleme elde edilecek şekilde titanyum plaklar ile tespitlendi. Bu operasyon ülkemizde sayılı merkezlerde yapılabildiği için çoğu hasta bebeklik döneminde kaybedilmektedir. Bizim hastamızda da birer ay arayla yapılan iki operasyon sonucu solunum basınçları düşürülerek öncelikle yoğun bakımdan eve taburcu edilmesi sağlanmıştır. Ameliyattan sonra geçen 3 yıl içinde solunum makinesi desteği giderek azalmış sadece geceleri önlem amaçlı solunum makinesi desteği gerekli kalmıştır. Yürümeye ve konuşmaya başlayan hastanın gelişimi devam etmektedir" diye konuştu.

Jeune sendromu’nun 70- 150 bin canlı doğumda bir görüldüğüne dikkat çeken Divarcı, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 10- 15 Jeune sendromlu çocuk doğmaktadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde bu ameliyatın başarı ile yapılması ülkemizdeki diğer çocuk yoğun bakım ünitelerinde yatan Jeune sendromlu çocuk ve ailelere umut oldu. Bu yaptığımız ameliyat 2016 yılı Avrupa Çocuk Cerrahisi Kongresi'nde 'En İyi İkinci Olgu Sunumu Ödülü' almaya hak kazandı" dedi.

'ANNE' DEMESİ BİLE YETERLİ

Hamza’nın annesi Behlül Karaca ise ameliyat öncesindeki sürecin çok zor olduğunu; ama sonrasında her şeyin daha da kolaylaşmaya başladığını söyledi. Oğlunun yürümeye ve konuşmaya başladığını anlatan anne Karaca, "Onun 'anne' demesi bile yeterli. İnşallah, ileride daha da iyi olacak ve iyileşecek" diye konuştu.

