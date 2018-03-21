Göğüslerini küçültmek için İran’dan Trabzon’a geldi

Göğüslerini küçültmek için İran’dan Trabzon’a gelen kadının memelerinden yaklaşık 10 kilogram meme dokusu çıktı. Operasyon sayesinde memeleri normal ölçülere sahip olan İranlı kadın, bu sayede kamburlaşmadan kurtuldu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Yr. Doç. Dr. Mustafa Çapar, estetik cerrahide en sık yaptıkları ameliyatlardan başında meme cerrahisi olduğunu belirterek, “Bayanlar açısından meme hem annelik hem de cinsellik sembolüdür. Memelerin gereğinden büyük ya da gereğinden küçük olması ciddi sıkıntılara yol açar” dedi.

Çapar, özellikle normalden çok büyük büyük memelerin küçültülmesinin gerekliliğini vurgulayarak, “Özellikle bir memeden çıkarılan meme dokusu eğer bin 500 gramdan fazla ise biz bunu gigantomasti (dev meme) olarak adlandırırız. İran’dan gelen ve bu şikayetleri olan bayan M.A. adlı hastamızın her bir memesinden 4 bin gramdan fazla meme dokusu çıkarıldı. Hasta başarılı ameliyat sonrası ertesi gün taburcu edildi” diye konuştu.

Büyük memelerin boyun ve bel ağrılarına yol açtığını belirten Çapar, “Büyük memeler özellikle boyun ve bel ağrısına yol açar. Bu ağrılar ilerleyen yaşla birlikte iskelet sisteminde oluşan zayıflamayla boyun ve bel fıtığına döner. Aynı zamanda gereğinden büyük meme dokusu altında kalan kısmında geçmeyen mantar enfeksiyonlarına ve pişiklere neden olur. Bu gibi sorunları olan bayanların büyük göğüslerinde kurtulması normal ebatlara getirilmesi özellikle ileride olacak rahatsızlıkların önlenmesi açısından önemlidir” dedi.

Çapar, büyük memelerin vücudun normal dik duruş şeklini bozarak kamburlaşma ve çirkin bir görünüme sebep olduğuna işaret ederek sutyen askıları omuz derisinde derin izler yapabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Trabzon son yıllarda sağlık turizmi yönünden öne çıkarken özellikle, Körfez ülkelerinden gelenlerin estetiği tercih ettiği belirtildi.