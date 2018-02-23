Gölbaşı’nda Nöroloji Uzmanı göreve başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesinde Nöroloji Uzmanı Doktor Göktuğ Alper Coşkun göreve başladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesine atanan Nöroloji Uzmanı Dr. Göktuğ Alper Coşkun, göreve başladı. Hasta kabulüne başlayan Nöroloji Uzmanı Dr. Göktuğ Alper Coşkun, 2009’dan 2013 yılına kadar aile hekimi olarak görev yaptı. 2013 yılından İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji bölümünde asistanlık eğitimine başladı. 2018 yılında eğitimini tamamlayarak Nöroloji Uzmanı olarak Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesinde çalışmaya başladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Selim Kuşağlı yaptığı açıklamada, hastanede eksik olan Nöroloji Uzmanının göreve başlamasıyla önemli bir eksikliğin giderildiğine dikkat çekti.