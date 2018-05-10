"Gören Göz" cihazları dağıtım töreni

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gören Göz Projesi kapsamında yaklaşık 5 bin Gören Göz cihazının 41 ilde dağıtılacağını söyledi. Kaya, "Gören Göz Projesi" kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında düzenlenen cihaz dağıtım törenine katıldı. Törendeki konuşmasında, 10-16 Mayıs'ın Engelliler Haftası, 11 Mayıs'ın Görme Engelliler Günü olduğuna dikkati çeken Kaya, "Sayın (Ulaştırma) Bakanımız yaklaşık 1 ay önce 'Gören Göz cihazını bu sene birlikte dağıtalım.' diye bana söylediğinde aslında bunu Kars'ta yapmayı planlamıştık ama maalesef gerçekleştiremedik. İnşallah Kars'a seçim sürecinde gidelim, orada görme engelli kardeşlerimizle de bir araya gelelim değerli bakanım." diye konuştu. Böyle anlamlı bir etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Kaya, görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projenin üçüncü fazına geçildiğini bildirdi. Teknolojiyle engelleri kaldırdıklarını vurgulayan Kaya, "İktidara geldiğimiz günden beri Sayın Başbakanımızın ifadesiyle biz zihinlerdeki engelleri kaldırarak işe başladık. Daha sonra da hayatın her alanında engelleri bir bir kaldırıyoruz. Bugün teknolojiyle engelleri kaldırmanın bir örneğini daha sizlerle birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kaya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile başlattıkları projenin görme engelli vatandaşları teknolojiyle buluşturan, onların hayatını teknolojiyle kolaylaştıran ve rahatlatan bir proje olduğunu belirtti. - "41 ilde 5 bin cihaz dağıtılacak" Gören Göz Projesi kapsamında yaklaşık 5 bin cihazın 41 ilde dağıtılacağına değinen Kaya, "Görme engelli kardeşlerimizin akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirebilecekleri 25 bin kullanıcı lisanlı Gören Göz Yazılımı'nın kullanma hakkını engelli kardeşlerimize vereceğiz." dedi. Kaya, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sini engellilerin oluşturduğuna, ailelerle birlikte düşünüldüğünde engelli konusunun 25-30 milyon insanı ilgilendirdiğine dikkati çekti. Toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren konuya ilişkin iktidara geldikleri günden itibaren adeta çığır açan çalışmalara imza attıklarına işaret eden Kaya, şöyle devam etti: "Öncelikle zihinlerdeki engelleri kaldırdık. Engelliler evlerinin bir odasında, köşesinde toplumdan saklanan, adeta toplumun içine çıkarılmaktan ailelerin utandığı bireyler olarak hayatlarını sürdürüyorlardı. Biz engellilerin sosyal hayatın her alanında aktif bir şekilde yer alabilmelerinin önünü açtık. Son 16 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin yaşadığı büyük değişim ve dönüşüm de engellilere yönelik çalışmalarımız da onları ciddi oranda hayatın içine soktu."

Kaya, doğrudan engellilere yönelik iki yasal düzenleme yaptıklarını, eğitimden bakım hizmetlerine, istihdamdan erişilebilirliğe engellilerin ilgilendiren pek çok alanda yenilikler getirdiklerini anlattı. - "Erişilebilirliği evrensel bir insan hakkı olarak gördük" Kaya, 2010'da yapılan anayasa değişikliğiyle engellilere pozitif ayrımcılık sağladıklarını hatırlatarak, "Zihniyet dönüşümü çok önemliydi. Bunun için özellikle engelli insanlarımızı incitici, ötekileştirici ifadeleri ilgili metinlerden çıkardık." ifadesini kullandı. Erişilebilirliği evrensel bir insan hakkı olarak gördüklerini ve bu çerçevede kamuya açık alan ve binaların engelliler için erişilebilir hale getirilmesi zorunluluğunu uygulamaya koyduklarını belirten Kaya, öncelikli olarak kamu binalarından başlamak üzere bu konuda gerekli denetimleri geçen yıl başlattıklarını hatırlattı. Kamu binalarından başlamak üzere tüm binaların erişilebilir hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Kaya, "Hükümetlerimiz döneminde engelli kardeşlerimizin eğitimine çok büyük önem verdik ve özel eğitim gören engelli öğrenci sayısını 6 kattan fazla artırdık. Bugün 350 bine yakın engelli kardeşimiz özel eğitimden faydalanıyor. Eğitim ve sonrasında istihdam, engelli bireylerimizin istihdamına çok özel önem verdik ve istihdamda çok önemli adımlar attık." dedi.

- "Engelli memur sayımızı 55 bine ulaştı" Kaya, 2012'de dünyada bir ilk olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı başlattıklarını da hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yine hükümetlerimiz döneminde kamuda engelli memur sayısı biz iktidara geldiğimizde 5 bin 777 idi. Yaklaşık 1,5 ay önce Sayın Başbakanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz atama törenimizle birlikte kamuda çalışan engelli memur sayımızı 55 bine çıkarmış bulunmaktayız. Yine kamu ve özel sektörde çalışan engelli işçi sayılarında da çok büyük, yaklaşık 10 katlara varan artışlar sağladık." Engelli vatandaşların istihdamını artırmak ve teşvik etmek amacıyla Korumalı İşyeri Projesi'ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Kaya, "Türkiye'nin hemen hemen tüm illerine yayılan Korumalı İşyeri Projesi ile birçok zihinsel engelli, down sendromlu kardeşlerimiz artık iş hayatının içinde. Onları ve aileleri çalışıyor görmek, mutlu görmek bizi de ziyadesiyle mutlu ediyor. Korumalı İşyeri Projesi ile iş verenlere, engellilerimizin istihdamını cazip hale getirecek vergi indirimi, vergi istisnası ve destekler sağlıyoruz." dedi.

Girişimci olmak isteyen engellilere 50 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini belirten Kaya, şu görüşlere yer verdi: "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak tüm çalışmalarımızı engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında yer almalarını sağlayacak şekilde yapıyoruz. Biz engellerimizin en fazla ailelerinin yanında mutlu ve huzurlu olduğunu biliyoruz. Engelli kardeşlerimizin, ailesinin yanında, evinde bakımını sağlıyoruz. Evde bakım desteğiyle bu kardeşlerimizin ailelerinin yanında en iyi şekilde bakılmalarını sağlıyoruz. Evde bakımın mümkün olmadığı durumlarda kurumsal bakım kapasitemizi ve kurumsal bakımı profesyonelliğini çok daha artırarak sürdürüyoruz. Geçmişte Türkiye'de 30 engelliye 1 bakım elemanının düştüğü bir bakım sistemi vardı. Bugün engellilerimiz gerçekten bizim kurumlarımızda, özel sektörde çok daha güzel bakım alıyorlar. 8 bin 500 engellimiz Bakanlığımızın hizmet verdiği kuruluşlarda, 23 bin 500 kardeşimiz de özel bakım kuruluşlarında en iyi şekilde hizmet alıyor."

- Aktif Yaşam Merkezi Projesi Gelecek dönemde engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif şekilde katılmalarını sağlamak için Aktif Yaşam Merkezi Projesi'ni hayata geçireceklerini dile getiren Kaya, şu anda 10 Aktif Yaşam Merkezi'nin farklı illerde inşasının sürdüğünü bildirdi. Projeyle engellilere, aileleriyle anneleriyle birlikte iş, uğraş atölyelerinde çeşitli eğitimler verileceğine değinen Kaya, şunları ifade etti: "Yine anneye de isterse kendisinin eğitim alabileceği imkanlar sunacağız ya da engelli ailesi, engellisini bırakarak sosyal hayatın farklı bölümlerinde rahat bir nefes alabilecek. Bir de engelli kardeşlerimizi yatılı olarak bırakabilecekleri merkezlerimizi de inşa edeceğiz. Aileler bir yere gitmek istediğinde engellisini bırakacak yerinin olmadığına şahit oluyoruz. Bu konuda da engellilerimizden, ailelerinden büyük talep gelmişti. Böyle bir projeyi de hayata geçiriyoruz. İnanıyorum ki bu projelerle özellikle engellilerimiz, aileleri, anneleri, sosyal hayatın çok daha fazla içinde yer alacaklar. Engelli ailelerin huzuru, mutluluğu engelli bireylerimizin huzuru kadar bizim için önemli. Onların, annelerin rahat bir nefes almasını çok önemsiyoruz."