Görme engelliler için 'Navibaston'lu cep telefonu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, görme engelliler için geliştirilen 'Navibaston' adlı yerli yazılım yüklü akıllı telefonların dağıtımına başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirilen ve tamamen yerli yazılım 'Navibaston' yüklü akıllı telefonları, Düzce'deki görme engellilere dağıtmaya başladı. 'Navibaston' yazılımı, radyo frekanslarını algılayarak, yoldaki taş ve tümsekler konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca yazılım, görme engelli vatandaşların bulundukları yerden gidecekleri yere en kısa ve güvenli yollardan gitmesini sağlıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Düzce'ye yazılımın yüklü olduğu 85 akıllı telefon gönderdi. Dağıtım töreninde, cihazın nasıl kullanılacağı yönünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanı Sabit Kılıç tarafından görme engellilere eğitim verildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimize 85 adet cihaz geldi ve 27 başvuru oldu. Burada başvuruları değerlendirip cihazları teslim edeceğiz. Bakanlığımızdan gelen eğitici, bu cihazın nasıl kullanıldığını gösterecek. Elimizde kalan cihazlar da başvuru oldukça diğer vatandaşlarımıza teslim edilecek" dedi. Sabit Kılıç ise cihaz hakkında bilgiler vererek, "Cihazda görme engelliler için özel dizayn edilmiş bir navigasyon yazılımı yüklü. Bu navigasyon internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışıyor. Off-line haritalar vasıtası ile görme engellileri gideceği yere yönlendiriyor. Bu, beyaz baston kullanmaya gerek kalmadı demek değildir. Bu tehlikeli bir ifade olur. Bu sadece yön tarif ediyor. Olduğumuz noktadan gideceğini noktaya nasıl ulaşacağımızı tarif ediyor. Onun dışında ulaşım hatlarını, otobüs, vapur, demir yolu hatlarını kapsıyor. Gideceğimiz yere yaya modu, araç modu ve toplu taşıma modunda ulaşmasını sağlayan özel tasarlanan bir yazılım. Telefon da yine akıllı telefon. Telefonun da menüleri tamamen görme engelliler için yazıldı. Akıllı telefonların tamamından bu yazılıma ulaşılabiliyor. Yerli bir yazılım. Haritalar da tamamen yerli yazılım" diye konuştu. Doğuştan görme engelli İsmail Kardüz (55) ise cihazın kendilerine kolaylık sağlayacağını ifade ederek, "Navigasyonda her şey mevcut. Bizim için kolaylık olur. İl ve ilçelerde şehir hayatına kolay entegre olmamızı sağlar" dedi.

