YEŞİM SERT KARAASLAN - DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı, ilaçların ardından "Tıbbi Cihazların Yerelleştirilmesi Projesi" ile hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan görüntüleme cihazlarının da Türkiye'de üretilmesi için düğmeye bastı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Bakanlık yerli ilaç yolunda atılan dev adımlardan sonra tıbbi cihazların yerlileştirilmesi için harekete geçti ve gerekli düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu kapsamda, dijital röntgen, Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), ultrason cihazları ile hasta başı monitörleri yerli üretilecek.

"Tıbbi Cihazların Yerelleştirilmesi Projesi" ile hastalıkların teşhisi ve izlenmesinde kullanılan görüntüleme cihazlarına "Türk" imzası atılacak. Tıbbi cihazların yaklaşık yüzde 85'ini ithal eden Türkiye'de bu çalışmayla yerli firmaların kalkınması ve küresel pazarda marka değerini artırmasına olanak verilecek.

Görüntüleme cihazlarının yerelleştirilmesiyle Türkiye'de tıbbi cihaz ithalatı önemli ölçüde azaltılarak kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyar liralık katkı sağlanacak.