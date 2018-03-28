Göz çevresindeki yağ bezeleri tehlikeli mi?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, göz kapağında ve çevresinde oluşan yağ bezelerinin görmeyi olumsuz etkileyecek bir durum olmasa da büyüdükçe kişide kötü bir görüntü oluşturduğunu bu durumun da psikolojiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Yağ bezeleri göz kapağı ve göz altı dahil vücudun herhangi bir bölgesinde yağ dokusundan oluşan iyi huylu kitleler olduğunu anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, “Bu yağ bezeleri çoğunlukla herhangi bir ciddi sağlık sorununa neden olmaz. Vücutta yağ bezesi oluşumunun nedeni tam olarak bilinmese de etkileyen faktörler vardır bunlar; yüksek kolestrol,kıl kökü iltihabı,genetik geçiş,metabolik hastalıklar,kötü beslenme,yağlı yiyecekler,gün içerisinde hareketsiz durmak gibi... Göz ve çevresinde oluşan yağ bezelerinin çıkmasının nedeni bölgedeki damarların yağlanmasından da kaynaklanabilir. Bu yağlanmanın kesin nedeni göz doktorunun muayenesi ve tetkikler sonrası ortaya çıkar. Gözaltı bölgesindeki yağ bezelerinin geçmesi için öncelikle kolesterolü artıracak gıdalar tüketilmemelidir. Bu gıdalar arasında et, siyah çay, kahve, nescafe, peynir v.b. gıdalardan uzak durmalısınız. Uzak durulması gereken gıdaların dışında stresten de uzak olunmalıdır” diye konuştu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü, ağlamak gibi durumlar göz altı yağlarının artmasına sebep olabildiğini anlatarak, “Göz bölgesinde çıkan yağ bezelerinden kurtulmak için Plexr Plazma uygulaması yapılır.Son derece acısız, basit ve kısa süren bu uygulama da göz kapağı bölgesine özel hazırlanan uyuşturucu jel sürüldükten sonra PLEXR ile göz kapaklarınıza lazer vuruşları yapılıyor. Ve göz çevresi bölgesinde meydana gelen yağlardan kurtulmanızı sağlıyor. Bu yöntem sayesinde ameliyat korkusu olan kişilerin gönül rahatlığı ile tedavi olmaları mümkün. Hiçbir yan etkisi olmadığı gibi, bu konuda uzman bir doktor tarafından yapıldığı taktirde, işlem sonrası bir komplikasyon veya aksi durumlar söz konusu olmuyor” şeklinde konuştu.