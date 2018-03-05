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Göz çevresine ışıltılı dokunuş ile gençlik kazandırın

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 16:57 | Son Güncelleme

Kişinin yüz ifadesinin önemli bir bölümü olan, konuşma esnasında ifadeyi tamamlayan bölge göz çevresidir. Gözlerin yüzün odak noktası olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erbil, genç görünen gözlere sahip olmak için göz çevresi için etkili olan Göz Altı Işık Dolgusu ile ilgili bilgi verdi.

Göz çevresine ışıltılı dokunuş ile gençlik kazandırın

Göz altı çukurunun yorgunluğumuzu ve enerjimizi yansıttığını vurgulayan Dr. Hakan Erbil: “Göz altı çukuru ve morlukları ya yapısal olarak vardır ya da yaşlanma, uykusuzluk, düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı ile oluşabilir” diyen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erbil “Yaşımız ilerledikçe yüzümüzün kemik yapısı küçülmekte, yağ kaybı yaşanmakta ve doğal olarak bu durumda göz altı geriye doğru hareket etmektedir. Bunun sonucunda da göz bölgemizin altında boşluk ve gölgeler oluşmaktadır. Son yıllarda özellikle bu bölge için geliştirilen Göz Altı Işık Dolgusu öncelikle göz altı çukurunun güvenli bir şekilde düzeltilmesini, yeniden yapılanmasını sağlıyor. İçindeki yeniden yapılandırma kompleksi sayesinde göz çevresi derisinin kalitesini yüksek oranda artırırken morluklar üzerinde de etkisi oluyor. Göz çevresini gençleştirmek için uygulanan Göz Altı Işık Dolgusu’nun etkisi 18 aya kadar sürebilir. Göz Altı Işık Dolgusu için çoğu zaman tek seans yeterli olabilir. Sadece hastaların küçük bir kısmında bir ay sonrasında rötuş gerekebilir” dedi.

Ürünün içeriğine ve markasına dikkat edilmesinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Hakan Erbil, “Hastaların bu konuda tecrübeli bir hekime baş vurarak ve mutlaka uygulanan ürünün markasına dikkat etmelerini öneririm. Hekimler de iyi sonuç alacakları, güvenilirliği ispatlanmış ürünleri tercih etmelidirler” diye vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
göz Dermatoloji Doç. Dr. Hakan Erbil

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