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Göz estetiği uygulamaları ile yılları geriye sayın!

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2018 16:33 | Son Güncelleme

Yüzümüzün en dikkat çekici bölgesi olan gözler, yoğun iş temposu ve şehir yaşamı gibi pek çok etken sebebiyle genç görünümünü kaybeder. Gözlerinizin içini güldürecek ve yılları geriye saran pratik uygulamaları, Dünyagöz Altunizade’den Op. Dr. Levent Akçay anlatıyor. Op. Dr. Levent Akçay, oküloplasti ve lazerden, botoksa kadar dikkat çeken göz çevresi estetik uygulamaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıyor.

Göz estetiği uygulamaları ile yılları geriye sayın!

Göz çevresi estetiği sayesinde yılların geriye sarılarak genç bir görünüme kavuşulabileceğini belirten Op. Dr. Levent Akçay, “Yüzümüzün en dikkat çekici bölgesi olan gözlerimiz, yoğun iş temposu ve yorucu iş hayatı gibi etkenler yüzünden bitkin düşer. Göz sağlığının korunması için göz muayenesi ne kadar önemliyse, göz çevresi estetiği de genç ve güzel görünümün muhafaza edilmesi için ihmal edilmemeli. Çünkü ilerleyen yıllarla birlikte, göz çevresindeki kas ve deri dokusu yerçekiminin etkisiyle aşağı doğru sarkar. Göz estetiği bölümünde uygulanan botoks kaz ayakları ve kırışıklıklarını düzeltir, cerrahi olarak sarkmış göz kapaklarının doğal görünümüne kavuşturulması, göz torbalarının alınması gibi göz çevresindeki genel görünüme katkıda bulunan uygulamalar ile de yılları geriye sarmak ve genç bir görünüme kavuşmak mümkün” diyor.

Botoks ile kırşıklıklara veda edin

Botoks uygulamaları ile kolay ve hızlı bir şekilde göz etrafındaki kırışıklıkların azaltılabileceğini belirten Op. Dr. Levent Akçay, “Sadece beş dakikalık basit bir botoks uygulaması ile yüz çevresindeki kırışıklıklar gözle görülür bir şekilde azaltılabiliyor. Uygulamadan üç gün sonra ilk etkiler görülürken, yaklaşık bir hafta sonra ise bütün kırışıklıklardaki değişim rahatlıkla görülüyor. Botoks uygulaması kırışıklıkların giderilmesi, kaş kaldırılması yanı sıra, şaşılık tedavisinde de kullanılan etkili bir çözüm yoludur” şeklinde konuşuyor.

Kısa sürede gözlüklerden kurtulmak mümkün

Gözlüklerden kurtulmak ve yaşam kalitelisini arttırmanın, lazer gibi kısa sürede gerçekleştirilebilen bir operasyon ile mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Levent Akçay, “Oldukça kısa bir sürede uygulanabilen lazer tedavileri sayesinde, gözlük ve lenslere veda edebilirsiniz. Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda uygulanan FDA onaylı ve en son teknoloji lazer teknolojileri ile hastalar, herhangi bir ağrı veya acı hissetmeden, tedavileriyle aynı gün içerisinde taburcu olabilir, gözleri kapamaya gerek kalmadan evlerine gidebilirler. Lazer ameliyatı olunacak merkezde, lazer tedavi ve tetkik süreçlerinin eksiksiz uygulandığı, ameliyat sırasında kullanılan tüm medikal cihazların hijyenik olması ve uygulamayı yapan hekimin deneyimi, hastalar tarafından aranması gereken özelliklerdir.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
göz Lazer botoks

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