Göz estetiği uygulamaları ile yılları geriye sayın!

Göz çevresi estetiği sayesinde yılların geriye sarılarak genç bir görünüme kavuşulabileceğini belirten Op. Dr. Levent Akçay, “Yüzümüzün en dikkat çekici bölgesi olan gözlerimiz, yoğun iş temposu ve yorucu iş hayatı gibi etkenler yüzünden bitkin düşer. Göz sağlığının korunması için göz muayenesi ne kadar önemliyse, göz çevresi estetiği de genç ve güzel görünümün muhafaza edilmesi için ihmal edilmemeli. Çünkü ilerleyen yıllarla birlikte, göz çevresindeki kas ve deri dokusu yerçekiminin etkisiyle aşağı doğru sarkar. Göz estetiği bölümünde uygulanan botoks kaz ayakları ve kırışıklıklarını düzeltir, cerrahi olarak sarkmış göz kapaklarının doğal görünümüne kavuşturulması, göz torbalarının alınması gibi göz çevresindeki genel görünüme katkıda bulunan uygulamalar ile de yılları geriye sarmak ve genç bir görünüme kavuşmak mümkün” diyor.

Botoks ile kırşıklıklara veda edin



Botoks uygulamaları ile kolay ve hızlı bir şekilde göz etrafındaki kırışıklıkların azaltılabileceğini belirten Op. Dr. Levent Akçay, “Sadece beş dakikalık basit bir botoks uygulaması ile yüz çevresindeki kırışıklıklar gözle görülür bir şekilde azaltılabiliyor. Uygulamadan üç gün sonra ilk etkiler görülürken, yaklaşık bir hafta sonra ise bütün kırışıklıklardaki değişim rahatlıkla görülüyor. Botoks uygulaması kırışıklıkların giderilmesi, kaş kaldırılması yanı sıra, şaşılık tedavisinde de kullanılan etkili bir çözüm yoludur” şeklinde konuşuyor.