Göz içi lenslerin kullanımı artıyor

Medline Adana Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Us, göz içi lenslerin yakını, uzağı veya her ikisini göremeyenlerin artık gözlüklerle yaşamak yerine bu özelliklerin hepsini bünyesinde barındıran lenslere yöneldiğini anlattı.

Dr. Mehmet Us, göz içine yerleştirilen “akıllı lensler” hakkında bilgiler verdi. Akıllı lenslerin (çok odaklı mercekler) hem yakını hem de uzağı aynı anda ve daha iyi görmeye yardımcı olan, bunun yanında yakın ve uzak gözlüklere olan ihtiyacı da en az seviyelere indiren lensler olduğunu anlatan Dr. Mehmet Us, “Göz içine yerleştirilen bu lensler, yakını görmede sorun yaşayan kişilerin yakını ve uzağı daha iyi görmesine, özellikle küçük yazıları okuyabilmesine olanak sağlar. Esasen tüm dünyada uzun süredir kullanılan ama son yıllarda meydana gelen teknolojik ilerlemelere bağlı olarak hastaların yaşam konforlarını artıran akıllı lensler, uzman doktorlar tarafından steril ameliyathane ortamında hastaların göz içine yerleştirilirler” dedi.

Gözün içine yerleştiriliyor

Dr. Us, akıllı lenslerin gözün içine yerleştirildiğini kaydederek, “Katarakt cerrahisi tekniğinde hastaya ne işlem yapılıyorsa aynı işlem akıllı lensler için de yapılmaktadır. Bu cerrahi işlemde hastanın gözündeki sorunlu olan doğal lens çıkartılır ve yerine gözünün iç yapısına uygun lens takılır. Burada farklı olan standart lens yerine ömür boyu göz içinde kalacak olan akıllı lenslerin hastanın gözüne yerleştirilmesidir. Ancak unutulmamalıdır ki akıllı lens implantı, gözün en önemli ameliyatlarından biridir” diye konuştu.