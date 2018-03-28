Göz içi mercekleriyle gözlüklere elveda

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, ’akıllı mercek’ denen trifokal lensle hastanın uzak, yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebildiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, üç odaklı trifokal lens tedavisi hakkında bilgi verdi. Trifokal lenslerin uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağlayan, insanların gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran göz içine yerleştirilen araç olduğunu ifade eden Opr. Dr. Özdemir, "Tedavi de uzak ve yakın gözlük kullanmak istemeyen ya da katarakt nedeniyle ameliyat isteyen hastalarda saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek koyulmaktadır. Bu mercekler monofokal olursa hasta uzağı görür yakın gözlük kullanır, multifokal mercekler de ise uzak ve yakın görüş sağlar. Akıllı mercek dediğimiz trifokal lensler yerleştirilirse hasta uzak yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebilir. Bu tedavi yöntemi ile hastalar günlük aktivitelerini keyifle ve rahatlıkla yapabilirler. Akıllı mercekler hem gözlük kullanımını ortadan kaldırmakta hem de gözlük kullanımından kaynaklı estetik kaygıları gidermekte ve ömür boyu gözde kalabilmektedir" dedi.