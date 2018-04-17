Göz kapağı düşüklüğüne dikkat

Son zamanlarda orta yaş kadın ve erkeklerde en sık karşılaşılan vakalardan birinin göz kapağı düşüklüğü olduğunu belirten Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Tuna, “İlerleyen yaş ve genetik faktörler sebebiyle meydana gelen göz kapağı düşüklüğü, hem görme alanımızın azalmasına hem de estetik açıdan istenmeyen yorgun ve bitkin bir görünüme sebep olmaktadır” dedi.
Özel Ento KBB Cerrahi Merkezi’nden Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Tuna, estetik açıdan rahatsız edici bir durum olan göz kapağı düşüklüğünün genetik faktörlerden dolayı erken yaşlarda da ortaya çıkabileceğini belirterek sebebinin araştırılması gerektiğinin altını çizdi. Tuna, "Fiziksel açıdan 45-60 dakikalık bir operasyonla lokal anestezi altında düzeltilebilen bu rahatsızlık farklı hastalıkların da belirtisi olabilmektedir. Özellikle nörolojik hastalıklar, kas hastalıkları, MS, beyin tümörü, oftalmolojik migren gibi hastalıkların belirtilerinde göz kapağı düşüklüğüne rastlanmaktadır" dedi.
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