Göz kapağı estetiğinde lazer ameliyatı

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, göz kapaklarında yaşanan deformasyonlar ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaşlanmanın kendini en çok gösterdiği bölgelerden olan göz kapağı, yapısı gereği hem çok hareketli hem de çok ince derilidir. Bu nedenle zamana çok çabuk boyun eğmektedir. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, göz kapaklarında yaşanan deformasyonlar ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Göz çevresinde başlayan tüm sarkmalar ve gevşemelerin göz kapaklarını etkilediğini belirten Op. Dr. Türker Özyiğit, göz kapağında yaşanan bu deformasyonların bazen yaşa bağlı bazen de genetik faktörlü olabileceğini ifade etti.

’’Mutsuz görüntünüzü silebilirsiniz’’

Alt göz kapağındaki kırışıklık ve sarkmaların, gözaltı torbalarıyla birleştiğinde kişiye yorgun ve mutsuz bir görüntü vereceğini dile getiren Op. Dr. Özyiğit, göz kapağı ameliyatı ile bu ifadenin ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

Op. Dr. Özyiğit sözlerine şöyle devam etti: ’’Ameliyatlı göz kapağı germe ameliyatı için göz kapağını kapatmış bir deri fazlalığından bahsediyoruz. Genellikle ki bazen bu durum çok ilerleyip kirpikleri dahi aşağı doğru iten ve görüşü perdeleyen hale gelebiliyor. Ameliyat ile amacımız sadece deri fazlalığını almak değil ancak içeride yer değiştirip fıtıklaşan yağ dokusuna ve gevşemiş kaslara da müdahale etmek ve 20-25 yıl geriye götürmek göz çevresini. Ameliyat planlamasını göz açılırken katlanan çizgi üzerinden yapıyoruz. İyileşme sonrası herhangi bir iz kalmıyor. Ameliyat öncesinde var olan kaz ayaklarını da içine katıp tam bir germe sağlıyoruz’’.