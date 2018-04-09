HABER

Göz kapağını kapatamayan hastalar altın implantla tedavi ediliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

Yüz felci geçirip göz kapağını kapatamayan hastalar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, göz kapaklarına takılan altın implantla tedavi ediliyor.OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, yüz felci geçirip göz kapağını kapatamayan hastalar, göz kapaklarına yerleştirilen özel altın implantla tedavi ediliyor.

Yüz felci geçirip göz kapağını kapatamayan hastalar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, göz kapaklarına takılan altın implantla tedavi ediliyor.
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, yüz felci geçirip göz kapağını kapatamayan hastalar, göz kapaklarına yerleştirilen özel altın implantla tedavi ediliyor. OMÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir’in uyguladığı yöntemle sağlıklarına kavuşan hastalar bir hafta gibi kısa bir sürede sağlıklarına kavuşuyor.

Çakmak: "Artık gözümü kapatabiliyorum"
Geçirdiği yüz felci sonucu OMÜ Tıp Fakültesi’nde göz kapağına altın implant yerleştirilen Nurcan Çakmak, "Geçirdiğim yüz felci sonucu göz kapağımda problem oluştu. Göz kapağım kapanmıyordu. Gözyaşı kanalım tıkalı olduğu için suni gözyaşı ilacı kullanıyordum. Tedavi için Ahmet hocama geldik. Yapılan tetkiklerden sonra göz kapağıma 22 ayar 1,5 gram altın implant takıldı. Ameliyatım güzel geçti. Şuanda iyiyim. Ameliyat olalı bir hafta oldu. Ameliyattan hemen sonra gözümü açıp kapatmaya başladım. Tek gözümü kapamam çok farklıydı. Şimdi iki gözümü rahatlıkla kapatabiliyorum. Psikolojik olarak da çok daha rahatım" diye konuştu.

Demir: "Gözü ve korneayı korumuş oluyoruz"
Uygulanan yöntem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Demir, "Yüz felci geçiren hastalarda göz kapağını kapatamama problemi olabiliyor. Bu tür hastalar göz kapaklarını kapatamıyorlar. Bu hastaların göz kapağına altın implant yerleştirerek göz kapaklarını kapatabilmelerini sağlıyoruz. Hastaya özel hazırlanan altın implantları yer çekimine bağlı olarak hastanın göz kapağına yerleştiriyoruz. Bu şekilde hasta gözünü kapatıp açabiliyor. Böylelikle hem hastanın gözü ve korneası korunmuş oluyor hem de gözün görünümü düzeliyor. Ameliyat bittikten sonra hasta gözünü rahatlıkla kullanıyor. Hastalarımız bir hafta içerisinde normal yaşantılarına geri dönebiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdelerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı!Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı!
Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonuAnkara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

İlginizi Çekebilir

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kilo kontrolünün sırrı kahvaltı!

Kilo kontrolünün sırrı kahvaltı!

Hamilelikte yapılması yanlış davranışlardan uzak durun!

Hamilelikte yapılması yanlış davranışlardan uzak durun!

Şikayetleriniz 2 haftadır geçmediyse dikkat! Sebebi nezle olmayabilir!

Şikayetleriniz 2 haftadır geçmediyse dikkat! Sebebi nezle olmayabilir!

Doğal dudak dolgusu nasıl olmadır?

Doğal dudak dolgusu nasıl olmadır?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.