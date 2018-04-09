Göz kapağını kapatamayan hastalar altın implantla tedavi ediliyor

Yüz felci geçirip göz kapağını kapatamayan hastalar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, göz kapaklarına takılan altın implantla tedavi ediliyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, yüz felci geçirip göz kapağını kapatamayan hastalar, göz kapaklarına yerleştirilen özel altın implantla tedavi ediliyor. OMÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir’in uyguladığı yöntemle sağlıklarına kavuşan hastalar bir hafta gibi kısa bir sürede sağlıklarına kavuşuyor.

Çakmak: "Artık gözümü kapatabiliyorum"

Geçirdiği yüz felci sonucu OMÜ Tıp Fakültesi’nde göz kapağına altın implant yerleştirilen Nurcan Çakmak, "Geçirdiğim yüz felci sonucu göz kapağımda problem oluştu. Göz kapağım kapanmıyordu. Gözyaşı kanalım tıkalı olduğu için suni gözyaşı ilacı kullanıyordum. Tedavi için Ahmet hocama geldik. Yapılan tetkiklerden sonra göz kapağıma 22 ayar 1,5 gram altın implant takıldı. Ameliyatım güzel geçti. Şuanda iyiyim. Ameliyat olalı bir hafta oldu. Ameliyattan hemen sonra gözümü açıp kapatmaya başladım. Tek gözümü kapamam çok farklıydı. Şimdi iki gözümü rahatlıkla kapatabiliyorum. Psikolojik olarak da çok daha rahatım" diye konuştu.