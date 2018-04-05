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Göz önünde uçuşan siyah noktalara dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Göz önünde uçuşan siyah noktalara dikkat

Op.Dr. Şeyda Atabay, göz önünde uçuşan siyah noktalara dikkat çekti.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Göz önünde siyah gri uçuşan cisimler pek çok kişide olabilmektedir. Yaşlı genç ayrımı olmadan pek çok kişide olabilen ancak dikkatli kişilerin farkına vardığı bu durumun nedeni vitre dejenerasyonudur. Gözümüzün arka tarafında bulunan göz içi sıvısı vitre olarak adlandırılır. Bu vitre sıvısı göz retina tabakasına genelde yapışıktır. Zamanla retinadan ayrılarak yoğunlaşmalar meydana getirir. Bu durumda boşlukta hareket eden ve göz hareketleriyle yer değiştiren gri siyah cisimler olarak fark edilmeye sebep olmaktadır” dedi.
Bazı durumlarda bu sıvının retina tabakasından ayrılma durumunda ışık çakmaları, flaşlar oluşturmakta olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, “Bu durum hastalar tarafından oldukça rahatsız edici olarak vurgulanmaktadır. Eğer retina tabakası ile vitre sıvısı yapışıklıklar içeriyorsa bu bölgede ayrılma tam olamaz ve retina tabakasında yırtılmalar meydana gelebilmektedir. Retina tabakasındaki yırtılmalar Retina Dekolmanı olarak adlandırılmaktadır. Ve görmeyi ileri derecede bozabilen önemli sonuçlar doğurmaktadır. Benzer rahatsızlıkları olan hastalarımızın özellikle ışık çakmaları varlığında hemen göz hastalıkları muayenesi olmalarını önermekteyiz. Ancak çok şükür ki çoğu vitre ayrılması retina dekolmanı ile sonuçlanmaz. Sadece göz hareketleri ile hareket eden, boşluğa veya düz renklere bakarken daha çok belli olan siyah uçuşan cisimler olarak zararsız olarak kalır” diye konuştu.
Bu cisimler büyük olduğunda hastaları rahatsız edebildiğini kaydeden Op.Dr. Atabay, “Genelde zararı yok tedavisi de yok olarak değerlendirdiğimiz bu durum son zamanlarda lazer tedavileri ile tedavi edilmeye başlanmıştır. Çok yeni olan bu tedavi, bu durumdan gerçekten rahatsız olan ve görmeyi engellediğini düşündüğümüz hastalarımız için oldukça faydalı olmaktadır” ifadelerini kullandı.

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