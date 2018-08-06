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Göz sağlığı için 7 öneri

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.08.2018 08:18 | Son Güncelleme

Göz sağlığı kişiler rutin hayalarında farkında olmasa da çok dikkat edilmesi gereken bir noktadır. En önemli organlarımız arasında yer alan göz sağlık problemi yaşadığında günlük hayatı yakından ilgilendiren bir problem haline dönüşüyor. Peki göz sağlığı için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte uzmanlardan göz sağlığını korumak için bazı öneriler...

Göz sağlığı için 7 öneri

Değerini ancak kaybettiğimizde anlayabileceğimiz en değerli organlarımızdan biri olan göz sağlığımıza gerekli özeni gösteriyor muyuz? Aslında günlük yaşam içinde yaptığımız pek çok davranıştan, diyabet, enfeksiyonlar gibi hastalıklara, beslenme alışkanlıklarımızdan teknolojik cihazları doğru kullanmaya kadar pek çok etken gözlerimizde farklı sorunların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar, göz sağlığımız için dikkat etmemiz gerekenleri 7 maddede sıraladı….

HER MEVSİM GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜZÜ YANINIZDA BULUNDURUN

Güneşe karşı gözlerimizin korunmasında güneş gözlüklerinin çok büyük önemi bulunuyor. Dolayısıyla gözlük kullanmak için yoğun güneşte olmayı beklememek gerekiyor. Çünkü her mevsim güneşin zararlı ışınlarından korunmak için gözlük kullanmak önem taşıyor. Bu sayede katarakt, sarı nokta ve pterjium gibi hastalıklara karşı gözü korunma sağlanabiliyor. Ancak bu noktada güneş gözlüğü seçerken de dikkatli olmak ve mutlaka bir uzman görüşünden yararlanmak önem taşıyor.

SİGARA KULLANMAYIN

Birçok hastalık için zemin hazırlayan sigara göz sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Katarakt ve sarı nokta başta olmak üzere birçok hastalığa neden olabildiği biliniyor. Ayrıca sigara gözyaşı yapısını bozarak, kuru göz şikâyetlerine ve gözde kızarıklığa yol açabiliyor. Dolayısıyla göz sağlığı için de sigara kullanmamak gerekiyor.

DİYABETLİYSENİZ DÜZENLİ OLARAK GÖZ MUAYENESİNİ İHMAL ETMEYİN

Diyabet, gözlerle yakın ilişkili olan bir sorun. Kontrol edilmeyen kan şekerinin gözlerde komplikasyonlara neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar, özellikle diyabet süresi arttıkça hasar yapma riskinin de arttığını belirtiyor. “ Diyabetin neden olduğu retina hasarı, en sık rastlanan ve en önemli görme azlığı nedenleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, göz tansiyonu (glokom) ve kataraktın (göz merceğinin bulanıklaşması) diyabetli kişilerde normal popülasyondan daha fazla görüldüğü biliniyor. Bu nedenle diyabetli kişilerin herhangi bir problem olmasını beklemeden göz hekime muayene olmaları ve bunu düzenli hale getirmeleri gerekiyor. Çünkü, erken evrede tespit edilen problemler çok daha etkin şekilde tedavi edilebiliyor” diyor.

ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından etkilenen organlardan biri de gözlerimiz oluyor. Özellikle, kızarıklık, çapaklanma, batma, göz kapağında şişlikle kendini gösteren konjonktivit üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili olarak ortaya çıkabiliyor. Bu belirtilerin önemsenmemesi durumunda ise, gözün en önde yer alan saydam tabakası olan kornea etkileniyor. Ve buna bağlı olarak görmede bulanıklık problemi yaşanabiliyor. Önlemek içinse elin gözle temasını en aza indirmek ve elleri sık sık yıkamak gerekiyor.

KONTAK LENSLERİN TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN

Kontak lenslerin yanlış kullanımı da göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle öncelikle doktor kontrolünde lens kullanılması önem taşıyor. Ayrıca takıp çıkarırken ellerin temizliğine ve genel hijyen şartlarına dikkat etmek, kullanılmadığı dönemlerde de genel bakımına özen göstermek gerekiyor. Hekimin belirlediği süre zarfında kullanmak ve gerekli değişiklikleri yapmak ve çok küçük bir rahatsızlıkta bile bir uzmana danışmak önem taşıyor.

TEKNOLOJİK CİHAZLARLA ARANIZA MESAFE KOYUN

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın vazgeçilmesi olan telefon, bilgisayar ve tabletlere uzun süre ve çok yakın mesafede tutmak da göz sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü ekrana dikkatli şekilde bakarken bir süre sonra göz kırpmayı unutuyoruz. Bu da gözyaşını buharlaştırarak, gözlerde kuruluk oluşmasına neden oluyor. Ayrıca, ekrana odaklanarak ve yakın çalışmak zorunda kalanlarda da stres, yorgunluk ve aşırı yüklenme sonrası gevşeyemediği için yalancı miyopi oluşabiliyor. Dolayısıyla tüm bu istenmeyen sonuçlara ulaşmamak için; Cep telefonuna, bilgisayar ve tablete en az 40 cm mesafeden bakmak, gün içinde kısa aralar vermek önem taşıyor.

ÇALIŞMA ORTAMI IŞIĞINIZI AYARLAYIN

Uzun süre bilgisayarda çalışmak zorunda kalanların dikkat etmeleri gereken en önemli noktalardan biri de bulundukları ortamın ışığı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar, önerilerini şöyle sıralıyor; “Monitörünüzün ekran aydınlatması, bulunduğunuz ortamdaki ışıktan daha hafif düzeyde olmalı. Doğal ışıktan yoksun alanda fazla zaman geçirilmesi göz sağlığını bozabildiği için çalışma ortamınızın gün ışığı alması fayda sağlıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
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