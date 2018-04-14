Göz sağlığı için kaliteli güneş gözlüğü

Hava sıcaklığının giderek artması ve güneşin etkilerini daha fazla göstermesiyle birlikte göz sağlığı ve gözleri zararlı güneş ışınlarından korumak önem kazanırken, uzmanlar zararlı güneş ışınlarından korunmak için mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini vurguladı.

Güneş ışınlarına maruz kalan gözde birçok hastalık meydana gelebileceği gibi, güneş ışınları göz kapağında ben, leke, tümör oluşumuna kadar varabilecek sonuçlara neden olabiliyor. Op. Dr. Murat Çağlayan, yaz aylarında dünyamıza ulaşan ultraviyole ışın miktarının kış mevsimine oranla 3 kat daha fazla olduğu için ultraviyoleden korunmanın yaz mevsiminde çok daha önemli olduğunu dile getirdi.

"Kaliteli güneş gözlüğü kullanın"

Ultraviyole ışınların gözlerimiz üzerindeki olumsuz etkilerinin ve uzun yıllar içinde göz kapağında yaratabileceği hasarın kansere uzanan ciddi hasarlara yol açabileceğine dikkat çeken Çağlayan, zararlı güneş ışınlarından korunmak için mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini vurguladı.

Ultraviyole ışınların vücudun diğer kısımlarında olduğu gibi göz kapaklarını kaplayan deride de kanser oluşumuna neden olduğunu aktaran Op. Dr. Murat Çağlayan, “Vücudun herhangi bir bölümünde oluşabilecek tümör, daha kolay operasyonla alınabilirken, göz kapağı derisinde bu daha zordur. Bu yüzden de göz kapağı derisinde oluşabilecek herhangi bir sorun çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir” dedi.