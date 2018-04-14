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Göz sağlığı için kaliteli güneş gözlüğü

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının giderek artması ve güneşin etkilerini daha fazla göstermesiyle birlikte göz sağlığı ve gözleri zararlı güneş ışınlarından korumak önem kazanırken, uzmanlar zararlı güneş ışınlarından korunmak için mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini vurguladı.Güneş ışınlarına maruz kalan gözde birçok hastalık meydana gelebileceği gibi, güneş ışınları göz kapağında ben, leke, tümör oluşumuna kadar varabilecek sonuçlara neden olabiliyor.

Göz sağlığı için kaliteli güneş gözlüğü

Hava sıcaklığının giderek artması ve güneşin etkilerini daha fazla göstermesiyle birlikte göz sağlığı ve gözleri zararlı güneş ışınlarından korumak önem kazanırken, uzmanlar zararlı güneş ışınlarından korunmak için mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini vurguladı.
Güneş ışınlarına maruz kalan gözde birçok hastalık meydana gelebileceği gibi, güneş ışınları göz kapağında ben, leke, tümör oluşumuna kadar varabilecek sonuçlara neden olabiliyor. Op. Dr. Murat Çağlayan, yaz aylarında dünyamıza ulaşan ultraviyole ışın miktarının kış mevsimine oranla 3 kat daha fazla olduğu için ultraviyoleden korunmanın yaz mevsiminde çok daha önemli olduğunu dile getirdi.

"Kaliteli güneş gözlüğü kullanın"
Ultraviyole ışınların gözlerimiz üzerindeki olumsuz etkilerinin ve uzun yıllar içinde göz kapağında yaratabileceği hasarın kansere uzanan ciddi hasarlara yol açabileceğine dikkat çeken Çağlayan, zararlı güneş ışınlarından korunmak için mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini vurguladı.
Ultraviyole ışınların vücudun diğer kısımlarında olduğu gibi göz kapaklarını kaplayan deride de kanser oluşumuna neden olduğunu aktaran Op. Dr. Murat Çağlayan, “Vücudun herhangi bir bölümünde oluşabilecek tümör, daha kolay operasyonla alınabilirken, göz kapağı derisinde bu daha zordur. Bu yüzden de göz kapağı derisinde oluşabilecek herhangi bir sorun çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir” dedi.

Katarakt riskini artırıyor
Ultraviyole ışınların katarakt oluşum riskini de artırdığını söyleyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Murat Çağlayan, “Gözümüze ulaşan ultraviyole ışınların kornea tabakası ve göz merceği tarafından süzülmesi sonucu bu ışınların ancak yüzde 1’i retinaya (ağ tabaka) kadar ulaşabilir. Uzun süre doğrudan güneşe bakanlarda sarı nokta hasarı oluşabilir. İleri yaşlarda ortaya çıkan sarı nokta dediğimiz göz merkezinin yaşlanmasının, kişilerin geçmişte maruz kaldığı güneş ışığı miktarı arasında da ilişki olduğu düşünülmektedir” diye konuştu.

Çocukların gözleri daha hassas
Doğrudan güneşe bakmasak bile nesnelerden yansıyan ışınların göz sağlığımızı bozmaya yeteceği uyarısında da bulunan Çağlayan, özellikle çocukların ve bebeklerin göz merceğinin yetişkinlere oranla çok daha saydam ve hassas olduğunu açıkladı.
Gözlerimizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumada en etkili yöntemin kaliteli bir güneş gözlüğü kullanmaktan geçtiğinin altını çizen Op. Dr. Murat Çağlayan, sokakta satılan kalitesiz gözlüklerin ise faydasından çok zararı olduğu bilgisini verdi.
Renkli cam kullanılan kalitesiz güneş gözlüklerini taktığımızda, göz bebeklerimizin büyüdüğünü ve daha fazla ultraviyole ışını gözün içine girdiğini hatırlatan Çağlayan, “İyi bir güneş gözlüğü, ışığı gözü rahatsız etmeyecek bir seviyeye indirirken, zararlı ultraviyole ışınları da süzmelidir. Gözlük satın alırken en önemli nokta, ultraviyole ışınlara karşı koruyuculuk değerleridir. İyi kalitede güneş gözlüklerinin çoğu ultraviyole ışınların % 95’inden fazlasını süzerken, bu oran % 99 ve daha yüksek de olabilir” ifadesini kullandı.
Özellikle çocukların yazın güneş ışınlarının altında fazla kalmamaları uyarısında bulunan Op.Dr. Çağlayan, çocukların güneşe mutlaka şapka ve kaliteli güneş gözlüğü ile çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

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