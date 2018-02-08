Göz sağlığınız için bunu sakın yapmayın!

Nasıl ki başkasının diş fırçasını kullanmıyorsak, başkasının makyaj malzemesini de kullanmamalıyız. Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca, tester ürünlerin bakteri yuvası olduğunu ve göz sağlığımız için bu ürünlerden uzak durmamız gerektiğini belirtti… Günümüzde kozmetik ürünler vücudumuzda en çok yüzümüze, yüzümüzde ise en çok gözümüze uygulanıyor. Estetik görünmek adına kullanılan ürünler doğru seçilmediğinde göz sağlığı için büyük tehlike yaratabiliyor. Özellikle onlarca kişinin denediği tester ürünlerin üzerinde biriken bakteriler mikrop saçıyor. Tester ürünlerin kullanımı gözde çeşitli hastalıklar oluşturabiliyor. Göz sağlığını korumak için doğru ürün kullanımı büyük önem taşıyor. Peki, bu ürünler ne kadar sağlıklı? Ürünleri seçerken doğru tercihlerde bulunuyor muyuz? Ürünlerin içeriklerine dikkat ediyor muyuz? Aldığımız ürünü doğru bir şekilde kullanıyor muyuz? Yanlış ürünün gözümüze verebileceği zararları biliyor muyuz veya ürünü yanlış uyguladığımızda gözümüzde gelişebilecek rahatsızlıklardan haberdar mıyız? İşte tüm bu soruların yanıtlarını Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca anlattı...

BİTKİSEL KOZMETİK ÜRÜNÜ DİYE BİR ŞEY YOK!



Göz çevresinde kullanılan bütün ürünler sadece göz çevresindeki cilt için değil, göze kaçma ihtimali yüzünden, göz için de güvenlik standartlarını sağlamalıdır. Pek çok göz kozmetiğinin üzerinde hipoalerjenik, göz doktoru onaylı, dermatolojist onaylı gibi ifadeler yer alır. Ürün seçerken sadece bu ifadeleri dikkate almak yerine, güvenilirliği ile tanınan ve gerekli klinik çalışmaları yürüttüğü bilinen ürünü tercih etmeliyiz. Unutmamamız gereken bir nokta da; ‘Bitkisel kozmetik ürünü’ diye bir şey olmadığıdır. Kozmetik ürünler çok sayıda bileşenden meydana gelir ve bu bileşenler, işlenmiş kimyasallardır. Her bir bileşenin ayrı bir alerji ve kanserojen riski mevcuttur. Bu nedenle içinde 10’dan fazla bileşen içeren ürünleri tercih etmemeliyiz. TOZ FARLARI TERCİH EDİN



Bakterilerin sıvı ürünlerde katı ürünlere kıyasla daha fazla yerleşip enfeksiyon oluşturma tehlikesi olduğundan krem ya da losyon şeklindeki formülasyonlar yerine toz farları tercih etmeliyiz. Beklenmedik bir alerjik reaksiyon geliştiğinde kolayca temizlenebilmesi ve da az kimyasal bileşen içermesi nedeni ile suya dayanıklı değil suyla çıkan ürünleri tercih etmeliyiz. Göz farlarının parlak tonlarının mat tonlara göre daha alerjen olması nedeni ile mavi-mor-yeşil renkteki farların toprak-krem tonlarına göre daha alerji yapıcı etkisinin olduğunu aklımızda tutmalıyız.

MAKYAJ MALZEMELERİNİZİ ORTAKLAŞA KULLANMAYIN



“Makyaj malzemelerinin başkaları ile paylaşılmaması sağlık açısından son derece önemlidir” diyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca, “Göz enfeksiyonu geçirmekte olan bir kişiye verdiğiniz malzemeniz, sizin için enfeksiyon kaynağı olabilir. Göz veya göz kapağı enfeksiyonu geçiren birisinden alarak kullandığınız ürün sebebi ile o kişinin gözündeki bakterileri kendi gözünüze transfer edebilirsiniz. Gözünüz mikrop kapabilir. Blefarit, arpacık, şalazyon veya konjonktivit olabilirsiniz. Ortak kullanım alanlarında (demo, tester vb.) bulunan makyaj malzemeleri de göz sağlığınız için ciddi tehdit oluşturur. Kozmetik mağazasına gelip o ürünü deneyen onlarca kişinin gözüne sürdüğü bir ürünü kendi gözümüze uygulamamız ne derece hijyenik olabilir ki? Kurumuş rimel gibi ürünleri nemlendirmek için tükürük kullanan insanların olduğunu aklımızda tutmalı, bizde böyle bir yanlışa düşmemeliyiz. Başkasının diş fırçasını kullanmadığımız gibi başkasının makyaj malzemesini kullanmamalı, bu ürünlerin kişiye özel olduğunu unutmamalıyız” diyerek uyardı.

YANLIŞ KULLANIM GÖZYAŞI KALİTESİNİ DÜŞÜREBİLİR



Kirpik diplerini, yani göz sınırlarını belirgin hale getirmek için eyeliner veya göz kalemi kullanırken, kirpiklerin göze yakın olan iç değil, dış kısmına sürün. Çünkü kirpiklerin göze yakın olan iç kenar kısmında gözyaşına katkıda bulunan Meibomian yağ bezleri vardır. Bu bezlerin kanal ağızları makyaj yapılırken tıkanırsa gözyaşı kalitesizleşir, daha çabuk buharlaşır ve göz kuruluğu meydana gelebilir. Bu durumda gözlerde batma, yanma, kızarma ve hassasiyet gibi şikayetler gelişebilir. Yine bu yağ bezlerinin kozmetik ürünlerle ağzının tıkanması sonucu göz kapağında arpacık veya şalazyon oluşabilir. Maskarayı kirpik diplerinize kadar getirmeden sürün. Rimel, kalem, far gibi göz makyaj ürünlerini uygularken, uygulama yönü gözden dışarı (uzağa) doğru olsun. Böylece kozmetik ürünlerin gözümüze kaçma ihtimali azalacağı gibi uygulama için kullandığınız fırça, kalem gibi araçların gözünüze batma riski de azalacaktır. FIRÇA VEYA KALEM BATMASI KORNEAYI ÇİZEBİLİR



Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca, “Makyaj yaparken bazen kazalar da yaşanabilir. Örneğin rimel fırçasını yanlışlıkla gözünüze değdirdiğiniz olmuştur. Bu kaza gözümüzün korneasında (renkli kısmın önündeki saydam tabaka) bir çiziğe yol açabilir. Bu çizik çoğunlukla 24 saat içinde hiçbir kalıcı iz bırakmadan iyileşir ama nadiren ciddi kornea enfeksiyonlarına da yol açabilir. Gözünüze batan bir ürün olursa önce bol suyla yıkayın, gözde rahatsızlık devam ederse göz hekiminize başvurun” diyerek uyarıyor