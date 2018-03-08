HABER

Göz tansiyonu görme kaybına sebep oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Glokomun merkezi görme alanının daralmasına yol açan göz tansiyonu anlamına gelen bir göz hastalığı olduğunu ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Glokomun merkezi görme alanının daralmasına yol açan göz tansiyonu anlamına gelen bir göz hastalığı olduğunu ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, geç kalındığında ise hastalığın görme kaybına sebep olabileceğini söyledi.
Gözümüzün içindeki basıncın yükselmesi ve göz sinirlerinin tahribatı olarak tanımlanan glokomun hastalarda görme alanında hasara sebep olabileceğini ve bunun körlüğe kadar gidebileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, "Bir göz hastalığı olan glokom için ailesel faktörler de önemlidir. Ailesinde glokom hastalığı olan kişiler mutlaka en az 6 ayda bir genel göz muayenesi yaptırması gerekir. Bunun dışında diyabet ve tansiyon hastaları da risk altındadır. Bu hastaların hastalığa yakalanma riski fazladır. Glokom fazla ilerlememiş ise ve göz tansiyonu değerinin üst sınırlarında olmadığı takdirde ilaçla tedavisi mümkündür. İlaçlar genellikle damla şeklindedir. İlaçla glokom tedavi edilebiliyorsa hasta yaşamı süresince ilaç kullanmaya devam edebilir. İlaçla tedavi edilemeyen bir sürece girildiyse cerrahi yöntemlere başvurulur" dedi.
Op. Dr. Şermin İpçioğlu, glokom hastalığının önemli bir göz hastalığı olduğunu, erken teşhisin çok önemli olduğunu ve glokomun körlüğe kadar gidebileceğini, bundan dolayı mutlaka rutin kontrollerin ve yılda bir kez detaylı göz muayenesinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz! Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz!
Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyorPrezervatif isyanı: Çok küçük geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel Hayat Hastanesi’nden 8 Mart’a özel seminer

Özel Hayat Hastanesi’nden 8 Mart’a özel seminer

Alaçam ve Yakakent’e hastane müjdesi

Alaçam ve Yakakent’e hastane müjdesi

Vize Devlet Hastanesinde 8 Mart etkinlikleri

Vize Devlet Hastanesinde 8 Mart etkinlikleri

Kadınlar Gününde Böbrek Günü farkındalığı oluşturuldu

Kadınlar Gününde Böbrek Günü farkındalığı oluşturuldu

Hastalarını karanfille karşıladı

Hastalarını karanfille karşıladı

Rize’de öğrencilere “Teknoloji Bağımlılığı” eğitimi verildi

Rize’de öğrencilere “Teknoloji Bağımlılığı” eğitimi verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.