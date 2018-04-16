Göz tansiyonu ileride ciddi görme kayıplarına neden olabilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, göz tansiyonu olan bir kişide hastalık belirti göstermeden ilerlerken, ileriki dönemlerde hastada ciddi bir şekilde görme kayıplarına yol açabileceğini söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, göz tansiyonu hakkında önemli bilgiler verdi. Hastalığın tanısı, belirtileri, tedavi yöntemleri gibi çeşitli konularda bilgiler veren Opr. Dr. Gökhan Dinçer, göz tansiyonu olan bir kişide belirti göstermeden ilerlerken, ileriki dönemlerde hastada ciddi bir şekilde görme kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti.
Erken teşhis önemli
Opr. Dr. Gökhan Dinçer, sözlerine şöyle devam etti: "Göz içi sıvısının iyi boşalmaması yüzünden göz tansiyonunun artmasına glokom da denilmektedir. Halk arasında göz tansiyonu ve karasu adlarıyla bilinen glokom, dünya üzerinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir göz hastalığıdır. Göz tansiyonu erken teşhis ile ilerlemesi durdurulabilir fakat bunun için düzenli bir şekilde göz muayenesi olunması gerekmektedir.”
Belirtileri nelerdir?
Göz tansiyonu belirtilerine değinen Dr. Dinçer şu bilgileri verdi: “Yoksa göz tansiyonunu erken teşhis etmek oldukça zordur. Göz tansiyonu olan kişi de bazen bulantı, kusma, ağrı, görmede bulanıklık ortaya çıkabilir. Göz tansiyonun da görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken tanı önemlidir. Normal göz muayenesi sırasında tespit edilen anormal göz içi basıncı artışı hastalığın ilk belirtisi olabilir. Dünyada milyonlarca kişide görülen glokom ve her insanda ve yaşta, ortaya çıkabilecek bir hastalıktır.”
Düzenli muayene yaptırın
Düzenli göz muayenesi yaptırılması tavsiyesinde bulunan Opr. Dr. Gökhan Dinçer, “Göz tansiyonunu tedavisinde hastalık teşhis edildikten sonra basamaklı bir yol izlenir. Pek çok ilaç seçeneğinden hastalığın durumuna en uygun olanına başlanır ve hasta takibe alınır. Gerekli aralıklarla göz tansiyonu ve görme alanı ölçümleri yapılır. Eğer doktorunuz damla kullanmanız önerilirse damlalarınızı her gün düzenli olarak kullanmalı ve kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Fakat bazı durumlarda ise hastalara lazer tedavisi de önerilmektedir. Bu durum yapılacak olan muayenenin ardından çıkmaktadır" diyerek sözlerine son verdi.
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