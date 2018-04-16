Göz tansiyonu ileride ciddi görme kayıplarına neden olabilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, göz tansiyonu olan bir kişide hastalık belirti göstermeden ilerlerken, ileriki dönemlerde hastada ciddi bir şekilde görme kayıplarına yol açabileceğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Dinçer, göz tansiyonu hakkında önemli bilgiler verdi. Hastalığın tanısı, belirtileri, tedavi yöntemleri gibi çeşitli konularda bilgiler veren Opr. Dr. Gökhan Dinçer, göz tansiyonu olan bir kişide belirti göstermeden ilerlerken, ileriki dönemlerde hastada ciddi bir şekilde görme kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Erken teşhis önemli

Opr. Dr. Gökhan Dinçer, sözlerine şöyle devam etti: "Göz içi sıvısının iyi boşalmaması yüzünden göz tansiyonunun artmasına glokom da denilmektedir. Halk arasında göz tansiyonu ve karasu adlarıyla bilinen glokom, dünya üzerinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir göz hastalığıdır. Göz tansiyonu erken teşhis ile ilerlemesi durdurulabilir fakat bunun için düzenli bir şekilde göz muayenesi olunması gerekmektedir.”