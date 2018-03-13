Göz tansiyonu körlüğe sebep oluyor

Gözünüzde ağırlık, kızarıklık ve bulanıklık varsa hemen bir uzmana görünülmesi gerektiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Op. Dr. Hikmet Tutarlı, olası göz tansiyonunun tedavi edilmezse kör bırakabileceğini söyledi.

Halk arasında göz tansiyonu ya da ‘Karasu Hastalığı’ olarak bilinen glokom göz içi basıncını sıklıkla yükselmesi sebebiyle görme sinirlerinin zarar görmesidir. Buna bağlı olarak kişinin görme alanı yavaşça daralır. Göz tansiyonu erken teşhis ve tedavi edilmediği takdirde sonucu görme kaybına kadar varabilen sinsi bir hastalık olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Op. Dr. Hikmet Tutarlı, yaş aralığının ise yeni doğan bebekten ileri yaşlara kadar olabileceğini söyledi. Çoğunlukla erkek ve 40 yaş üstü bireylerin daha fazla risk altında olduğuna dikkat çeken Tutarlı, "Sinsi bir şekilde kendini fark ettirmeden ilerlemektedir. Hastayı hekime götüren bir takım şikayetler vardır. Hastalığın ilerleyen dönemlerde görme alanın daralması, görmenin bulanıklaşması, göz çevresindeki ağırlık hissi ve kızarıklıkların oluşması başlıca sebeplerindendir. Ayrıca ailede glokom hastalığı bulunan bireyler, miyop hastalar ve diyabetik rahatsızlıkları olan kişilerin göz tansiyonuna yakalanma riski diğer bireylerden daha fazladır" dedi.

Glokomun ilk evrelerinde damla ve ilaç tedavisi mümkünken ilerleyen evrelerinde ise lazer operasyonla hastanın göz tansiyonunun normal sınırına çekilebildiğini belirten Tutarlı, "Damla ve ilaç yöntemi hastada sonuç vermez ise lazer operasyon ile gözyaşı kanallarını açma yöntemi uygulanabiliyor. Göz tansiyonu olan kişilerde görme kaybını geri getirmenin çok zordur. Göz tansiyonuna bağlı körlük oranının dünyada azımsanamayacak düzeydedir. Tedavi edilmediği zaman kalıcı görme kayıplarına sebep olmaktadır" şeklinde konuştu.