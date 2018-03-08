HABER

Gözde sinek uçuşmasına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

Gözdeki sinek uçuşmalarının gözde bulunan bir yırtığın belirtisi olabileceğini anlatan Yrd.

Gözde sinek uçuşmasına dikkat

Gözdeki sinek uçuşmalarının gözde bulunan bir yırtığın belirtisi olabileceğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Sinan Bilgin, sinek uçuşmasının erken fark edilip doktora gidilmesi uyarısında bulundu.
Özel Medifema Hastanesi doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Sinan Bilgin gözdeki sinek uçuşmaları aslında gözde bulunan bir yırtığın belirtisi olabileceği uyarısında bulundu. Sinek uçuşmasının erken fark edilip doktora gidilmesi gerektiğini dile getiren Bilgin, “Sinek uçuşması gözdeki yırtıktan kaynaklanıyorsa kısa sürede temizlenip, lazer işlemi uygulanır. Aksi halde çok ciddi ameliyat gerektiren duruma dönüşebilir. Daha fazla gecikme olursa görme kaybı olur. Bu duruma retina dekolmanı yani retina da sinir tabakaların birbirinden ayrılması diyoruz” dedi.
Yrd. Doç. Dr. Bilgin, özellikle doğuştan oluşabilen gözde zayıf noktalar olduğunu söyleyerek, “Buralarda ani gelişen yırtıklar oluşuyor. Sinir tabakasındaki yırtığı çarşafta oluşan bir yırtığa benzetebiliriz. Yırtıktan arkaya su sızıyor ve çarşaf havaya kalkıyor yani gözün sinir tabakasının kalkmasıyla eş değer diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Büyük bir tufanın habercisi”
Günümüzde şeker hastalarına yaygın olarak rastlandığını da iade eden Dr. Sinan Bilgin, şeker hastalarının 6 ayda bir kontrol yaptırması gerektiğine dikkat çekerek, “Şeker hastalarının gözlerinde uçuşma olduğunda gözün arkasında kanama oluşur ve hastalar rutin olarak 6 ayda bir kontrol yaptırması gerekir. Şeker hastalarında kanamaya bağlı bulanık, buğulu görme uçuşmalar oluşabilir” dedi.
Migren hastalarında ise ışık çakması olabileceğini belirten Bilgin, “Gözün içerisinde hiçbir şey yoktur. Olay tamamen beyinde gerçekleşir. İki durum arasındaki farkı hasta anlayamaz. O yüzden istisnasız tüm hastaların yırtık açısından damlalı muayene olması lazım” diye konuştu.
Önemli unsurlardan birinin de doğuştan olabilen yırtılmaya müsait ince sinirler olduğunu söyleyen Bilgin, “Sinirler mayın gibidir, ne zaman patlayacağı belli olmaz. Bu sebeple tüm hastaların mutlaka göz bebeklerini genişleterek sinirlerinin arkasına iyice bakılması gerekir. Yoksa bu bölgeler uçuşmalara neden olabilir” dedi.

4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

İlginizi Çekebilir

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Ateş sayesinde hastalıklar önceden belirlenebilir!

Ateş sayesinde hastalıklar önceden belirlenebilir!

Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat

Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat

Ağız kokusunu önlemenin yolları!

Ağız kokusunu önlemenin yolları!

Kalp krizi sırasında alınması gereken 8 önlem!

Kalp krizi sırasında alınması gereken 8 önlem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel Hayat Hastanesi’nden 8 Mart’a özel seminer

Özel Hayat Hastanesi’nden 8 Mart’a özel seminer

Alaçam ve Yakakent’e hastane müjdesi

Alaçam ve Yakakent’e hastane müjdesi

Vize Devlet Hastanesinde 8 Mart etkinlikleri

Vize Devlet Hastanesinde 8 Mart etkinlikleri

Kadınlar Gününde Böbrek Günü farkındalığı oluşturuldu

Kadınlar Gününde Böbrek Günü farkındalığı oluşturuldu

Hastalarını karanfille karşıladı

Hastalarını karanfille karşıladı

Rize’de öğrencilere “Teknoloji Bağımlılığı” eğitimi verildi

Rize’de öğrencilere “Teknoloji Bağımlılığı” eğitimi verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.