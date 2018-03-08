Gözde sinek uçuşmasına dikkat

Gözdeki sinek uçuşmalarının gözde bulunan bir yırtığın belirtisi olabileceğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Sinan Bilgin, sinek uçuşmasının erken fark edilip doktora gidilmesi uyarısında bulundu. Özel Medifema Hastanesi doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Sinan Bilgin gözdeki sinek uçuşmaları aslında gözde bulunan bir yırtığın belirtisi olabileceği uyarısında bulundu. Sinek uçuşmasının erken fark edilip doktora gidilmesi gerektiğini dile getiren Bilgin, “Sinek uçuşması gözdeki yırtıktan kaynaklanıyorsa kısa sürede temizlenip, lazer işlemi uygulanır. Aksi halde çok ciddi ameliyat gerektiren duruma dönüşebilir. Daha fazla gecikme olursa görme kaybı olur. Bu duruma retina dekolmanı yani retina da sinir tabakaların birbirinden ayrılması diyoruz” dedi. Yrd. Doç. Dr. Bilgin, özellikle doğuştan oluşabilen gözde zayıf noktalar olduğunu söyleyerek, “Buralarda ani gelişen yırtıklar oluşuyor. Sinir tabakasındaki yırtığı çarşafta oluşan bir yırtığa benzetebiliriz. Yırtıktan arkaya su sızıyor ve çarşaf havaya kalkıyor yani gözün sinir tabakasının kalkmasıyla eş değer diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Büyük bir tufanın habercisi”

Günümüzde şeker hastalarına yaygın olarak rastlandığını da iade eden Dr. Sinan Bilgin, şeker hastalarının 6 ayda bir kontrol yaptırması gerektiğine dikkat çekerek, “Şeker hastalarının gözlerinde uçuşma olduğunda gözün arkasında kanama oluşur ve hastalar rutin olarak 6 ayda bir kontrol yaptırması gerekir. Şeker hastalarında kanamaya bağlı bulanık, buğulu görme uçuşmalar oluşabilir” dedi.

Migren hastalarında ise ışık çakması olabileceğini belirten Bilgin, “Gözün içerisinde hiçbir şey yoktur. Olay tamamen beyinde gerçekleşir. İki durum arasındaki farkı hasta anlayamaz. O yüzden istisnasız tüm hastaların yırtık açısından damlalı muayene olması lazım” diye konuştu.

Önemli unsurlardan birinin de doğuştan olabilen yırtılmaya müsait ince sinirler olduğunu söyleyen Bilgin, “Sinirler mayın gibidir, ne zaman patlayacağı belli olmaz. Bu sebeple tüm hastaların mutlaka göz bebeklerini genişleterek sinirlerinin arkasına iyice bakılması gerekir. Yoksa bu bölgeler uçuşmalara neden olabilir” dedi.