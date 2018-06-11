İSTANBUL, (DHA)- GÜNÜMÜZDE gözlük kullanmak istemeyenler için birçok tedavi yöntemi uygulanıyor. Gözlükten kurtulmak isteyen hastalara önerilen cerrahi operasyonlar içinden en doğrusunu seçmek ise çok önemli. Bu seçime yardımcı olmak amacıyla geliştirilen ve "göz holteri" adı verilen cihaz kişinin görme mesafesini 3 gün boyunca ölçüyor. Ölçümden çıkan verilere göre ise hasta için en doğru yöntem uygulanıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi tarafından şu anda ücretsiz olarak yapılan uygulamayı ameliyat olmak isteyen tüm hastalar tercihlerine göre kullanabiliyor. Zürih’ten Vivior teknolojisi ve Medipol’ün ortak çalışması olan göz monitorizasyonu cihazı, göz ameliyatları öncesinde hastanın kullandığı gözlüğün yanına 3-4 gün süreyle takılıyor. 1- 2 gram civarında ağırlığa sahip olan bu cihazla kişinin görme mesafesi ölçülüyor. Gün boyu kayıt yapan cihazla hastanın ne kadar yakın ya da ne kadar uzağı kullandığı, ne kadar mesafede yakın ve uzağı görmeye ihtiyacı olduğu, ne gibi bir ameliyata ve nasıl bir merceğe ya da nasıl bir laser ameliyatı planına ömür boyu ihtiyaç duyacağı belirleniyor.

"KİŞİNİN GÖRME MESAFESİNİ ÖLÇÜYORUZ" Gözlükten kurtulmak isteyen hastalar için korneal cerrahi, lazer cerrahisi, göz içi mercek gibi birçok ameliyat yöntemi var ve 10'dan fazla çeşitte ameliyat planı yapılabileceğini söyleyen Medipol Hastanesi göz doktorlarından Doç. Dr. Aylin Kılıç, bu yöntemlerden en doğrusunu belirlemek için "göz holteri" yani görme monitorizasyonu teknolojisini kullanmaya başladıklarını ifade etti. Cihazın özellikleri ve artıları hakkında konuşan Doç. Dr. Kılıç, "Gözlüğün yanına takılarak taşınan çok minik bir cihaz ve kişiyi hiç rahatsız etmiyor.Cihazla kişinin görme mesafesini ölçüyoruz. Hasta yakın gözlük kullanıyorsa ne sıklıkta kullanıyor ve günlük hayatında ne kadar mesafe onun için önemli bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Kişilerin mesleklerine, yaşamlarına göre görme mesafelerinde değişiklikler olabiliyor. Bu noktada bu ölçümleri objektif olarak görebilmemiz çok önemli. Bunu elbette hastaya sorarak da öğrenebiliriz ama yanılma payı daha fazla olur. Objektif ölçümler bize daha bilimsel ve kaliteli bilgi veriyor. Ameliyatı buna göre planladığımız zaman ameliyat sonrası takiplerde de çok rahat ediyoruz" diye konuştu.

"DAHA DOĞRU BİR AMELİYAT KARARI VERMEMİZİ SAĞLIYOR" Birçok sağlık probleminde olduğu gibi ilk olarak hastayı moniterize etmek gerektiğini belirten Doç. Dr. Kılıç, "Mesela kalp hastasının tansiyonunu takip etmemiz gerekiyor. Bunun için koluna holter takıyoruz. Bir şeker hastasının defalarca şekerine bakılıyor. Bu sonuçlara bakılarak en uygun tedavi yöntemi uygulanıyor. Aslında bu cihaz da bir yerde göz holteri olarak adlandırılabilir. Çünkü cihaz hastanın görme mesafesini ve ne kadar süre ihtiyacı olduğunu sürekli olarak ölçüyor. Bunun yanı sıra aydınlık veya karanlık çalışma ortamı hakkında bilgi verebiliyor. Boyun hareketlerini ölçebiliyor. Biz de bu ölçümün sonuçlarına göre daha doğru bir ameliyat kararı veriyoruz" diyerek konuşmasını sürdürdü. 2 AYDIR KULLANILIYOR 2 aydır bu uygulamayı kullandıklarını dile getiren Doç. Dr. Kılıç, "Ameliyat önerdiğimiz tüm hastalarımıza bundan bahsediyoruz. Ameliyat öncesinde nasıl göziçi lens, kornea kalınlığı, göz kuruluğu derecesi gibi ölçümler yapıyorsak, bu ölçüm de aslından onlardan biri. Ama daha kapsamlı ve hastanın neye ihtiyacı olduğu hatta gözün böyle bir operasyona ihtiyacı olup olmadığı kararını verirken bile bazen bize yol gösteriyor" dedi.