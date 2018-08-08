GRAFİKLİ - Yeni şehir hastaneleri açılış için gün sayıyor

DUYGU YENER - Kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan, yaklaşık 41 bin yataklı şehir hastanelerine bu yıl 4 yeni hastane daha katılıyor. Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından olan ve "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen yüksek teknoloji özellikli Elazığ, Manisa, Eskişehir ve Ankara Bilkent şehir hastaneleri açılış için gün sayıyor. AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Yozgat, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri şehir hastanelerinden sonra Elazığ Şehir hastanesi de hasta kabulüne başladı. "Şehrin en üst düzey hastanesi" olarak hizmet veren Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü ise genel hastane 480, kadın hastalıkları ve doğum için 261, kalp ve damar hastalıkları için 412, psikiyatri hastanesi için 120, fizik tedavi ve rehabilitasyon için 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri için 100 yataklı olarak planlandı. Resmi açılışı gelecek günlerde yapılacak ancak hasta kabulüne daha önce başlayan Elazığ Şehir Hastanesi ise güçlü altyapısı ve teknoloji yatırımlarıyla öne çıkarak, sağlık alanında "şehrin en büyük projesi" olarak birçok ilki bünyesinde barındırıyor.

Son teknolojiye sahip cihazlarla hizmet vermeye başlayan Elazığ Şehir Hastanesi, bölgenin tüm sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefliyor. Hastane sadece Elazığlılara değil, bölgedeki diğer illerden gelenlere de hizmet veriyor. Toplam yatak kapasitesi bin 38 olarak planlanan Elazığ Şehir Hastanesinde tek kişilik 334 yatak, 169 çift kişilik oda, 227 poliklinik, 39 ameliyathane ve 160 yoğun bakım yatağı bulunuyor. - "Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi "Bilkent" Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'nde ise genel hastane, ana hastane, kalp damar, nöroloji ve ortopedi, çocuk, kadın doğum, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 9 hastane yer alıyor. Bin 11 poliklinik, 700 yoğun bakım yatağı, 131 ameliyathane, bin 77 tek kişilik oda, özelliğine sahip hastanede, 100 yüksek güvenlikli adli psikiyatri yatağı ve kişiye özel doğum hizmetinin sunulacağı 80 sancı, doğum, lohusa odası da yer alacak. Bu yıl hizmete girecek Manisa Şehir Hastanesi de açılış için gün sayıyor. 558 yatak kapasitesine sahip Manisa Şehir Hastanesi ise tek kişilik 200, çift kişilik 100 odadan oluşuyor.