Gribe karşı doğadan koruma!

Bu sene kış geç geldi ama domuz gribi gibi salgın hastalıkları da beraberinde getirdi. Her sene çok sayıda kişiye sıkıntılı günler yaşatan grip gibi sağlık şikayetlerini engellemek, kışa karşı koruma kalkanı oluşturmak ve kış sonrasında pişman olmadan ağırlık kontrolünü sağlamak için bile sıcak bitki çayları yardımcınız olabilir. Önemli olan ise daha hastalığa yakalanmadan önlemleri almak! İşte sizi soğuk kış günlerine karşı hazırlayacak, bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak bitki çayları!

IHLAMUR

Ihlamur; soğuk havalara sıcak bitki çayı deyince akla ilk gelendir. Ağrı giderici, iltihap geçirici olması ile özellikle boğaz enfeksiyonları ile başınız beladaysa sıcak bir ıhlamur size yardımcı olacaktır. Öksürük şikayetinde ise yine 3 dakika demlediğiniz ıhlamur içeriğindeki yatıştırıcı madde (linalool) ile rahatlamanıza destek olur. Yeni bir bilgi olarak ise ıhlamur ile yeşil çayı birlikte demlediğinizde çok daha uzun süre koruyucu etkiden yararlanabilirsiniz.

EKİNEZYA

Senelerdir ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Kapalı bir ortamda çalışanlar özellikle solunum yolu enfeksiyonları ile daha sıklıkla karşılaşabiliyor. İşte bu noktada sağlığınızı kaybetmeden koruyucu etkisinden yararlanmak için günde 2 fincan “ekinezya” çayı içmelisiniz. Unutmayın hastalık başlamadan önce düzenli kullanım ile doğru etkiyi sağlarsınız.