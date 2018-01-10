Gribi hafife almayın önleminizi alın

Virüs çoğunlukla hasta olan kişinin öksürmesi, hapşırması ile veya konuşması sırasında sekresyonlar aracılığıyla yakın mesafedeki kişilere (1,5-2 metre) bulaşabilir. Ayrıca virüsün bulaştığı yüzeyler, çarşaflar, elbiseler ve ellerle temas sonrası da virüs bulaşabilmektedir.

Ani başlangıçlı ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı, halsizlik gibi şikâyetler görülür. Özellikle daha küçük yaştakilerde bulantı, kusma ve ishal de görülebilir.

Bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan grip, hafif görülebileceği gibi çok ağır da seyredebilir. Hastalık sizi yatağa düşürmeden bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz önemli. Yakalanma durumunda hastalığı en hafif şekilde atlamaya çalışmanın yollarını aramak gerekir. Amerikan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Dr. Şiran Keske çocuk, genç ya da yaşlı ayırmadan gelen gribin salgın halinde yayıldığını vurgulayarak, çok kolay ve hızlı bulaştığını belirtiyor. Dr. Şiran Keske, virüsün belirtilerini, nasıl bulaştığını ve tedavi sürecini anlattı.

- Kronik hastalığı olanlar (astım, kronik akciğer hastalığı, diyabet, nörolojik hastalıklar, kan hastalıkları, böbrek hastalıkları, kronik kalp hastalığı olanlar, metabolik hastalıklar, bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar (AIDS, kanser, kemoterapi alanlar vb.), 19 yaş altında olup düzenli olarak aspirin kullanan hastalar).

- 65 yaş ve üzerinde olan hastalar,

- 5 yaş altı çocuklar (özellikle 2 yaş altı çocuklar),

Bulaştırıcılık, kişide hastalık belirtileri ortaya çıkmadan 1 gün önce başlar ve şikâyetler başladıktan sonra 5-7 gün devam eder. Bulaştırıcılığın en yüksek olduğu dönem, hastalığın ilk 3-4 günüdür. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bulaştırıcılık süresi daha uzun sürebilmektedir.

GRİBİN KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Viral pnömoni (zatürre), bakteriyel pnömoni, kulak enfeksiyonları ve sinüzite yol açabilir. Kalp yetmezliği, astım veya diyabet gibi kronik hastalıkların daha da kötüleşmesine neden olabilir.

GRİBİN ÖNLENMESİ

- En etkili yol, her yıl influenza aşısı yaptırmaktır. İnfluenza aşısı 6 aylıktan itibaren herkese yapılabilir. İnfluenza, özellikle yukarıda belirtilen risk grubunda yer alan kişilerde çok ağır, hatta ölümcül seyredebilmektedir. Bu nedenle aşı, özellikle risk grubundaki kişiler için önerilmektedir. Ancak isteyen herkes aşı olabilir.

- Aşının kuzey yarımküre için Ekim ayında tek doz olarak yaptırılması önerilir, ancak daha geç dönemde de uygulanabilir.

- Aşının 4 influenza virüs tipine karşı etkili olan yeni bir formu geçtiğimiz yıldan itibaren kullanılmaktadır. Yumurtaya karşı ciddi alerjisi olan kişilerin influenza aşısı yaptırması önerilmez.

- Aşıya ek olarak, günlük hayatta öksüren, ateşi olan, burun akıntısı olan kişilerden uzak durmak ve sık el hijyeni uygulamak da hastalığın bulaşmasını önlemek için önerilen günlük tutum ve davranışlardır.