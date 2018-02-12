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Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 12:02 | Son Güncelleme

Japon bilim insanları tarafından geliştirilen ilaç tek seferlik kullanımda grip virüsünü bloke ediyor. Virüsün tamamen vücuttan atılması için 24 saat yetiyor, seneye piyasada

Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!

Japonya'da grip virüsünü 24 saat içerisinde yok edebilen bir ilaç geliştirildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Shionogi ilaç firması tarafından geliştirilen bileşimin, en çok kullanılan grip ilacından bile üç kat daha hızlı etki ettiği belirtiliyor.

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Gripte en sık tercih edilen ilaç bile beş gün boyunca günde iki kez kullanıldığında etkili olurken, yeni ilaç tek seferlik kullanımda grip virüsünü bloke ediyor. Virüsün tamamen vücuttan atılması için her iki ilaçta da aynı süre gerekmesine rağmen yeni bileşen hastada anında rahatlama hissi uyandırıyor.

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Shinogai firmasının CEO'su Isao Teshirogi'nin yaptığı açıklamaya göre bileşim, grip virüsünün vücuttaki diğer hücrelere yayılmasını engelliyor, böylece hastalığın bulaşma riskini de azaltıyor. İlacın gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
grip Japon virüs

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Japon yapmış abi!
kanseri yok adin abi kanseriiii!!!
Sizin yaptığınız da bişeymi Capon komatsu Mataramasuko, Biz organik hoşaf yaptık, üç kulhu bir elhamla içince her derde deva
Taqashi Maqat kardeşlerim tebrikler
ulannn japon kafalııı. gıribi kaldırırasan vücünda başka bir virüs geceçekk belkide gıripten daha tehlikeli olacak bu da. gırip insan için kötü biley olurdu
burdan pikachuya carmelon carizat barbazara ve adını sayamadığm bir çok japon arkadaslara tşk ederim..:D
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