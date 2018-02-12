Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!

Japonya'da grip virüsünü 24 saat içerisinde yok edebilen bir ilaç geliştirildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Shionogi ilaç firması tarafından geliştirilen bileşimin, en çok kullanılan grip ilacından bile üç kat daha hızlı etki ettiği belirtiliyor.
Gripte en sık tercih edilen ilaç bile beş gün boyunca günde iki kez kullanıldığında etkili olurken, yeni ilaç tek seferlik kullanımda grip virüsünü bloke ediyor. Virüsün tamamen vücuttan atılması için her iki ilaçta da aynı süre gerekmesine rağmen yeni bileşen hastada anında rahatlama hissi uyandırıyor.
Shinogai firmasının CEO'su Isao Teshirogi'nin yaptığı açıklamaya göre bileşim, grip virüsünün vücuttaki diğer hücrelere yayılmasını engelliyor, böylece hastalığın bulaşma riskini de azaltıyor. İlacın gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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