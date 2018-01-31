"Grip çocuklarda beyin zarı iltihabına neden olabilir"

İSTANBUL, (DHA)-ÇOCUKLARDA gribin beyin zarı iltihabına neden olabileceğini belirten Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar, grip aşısının çocuklar için de önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ünüvar, çocukların kış aylarında protein ağırlıklı ve yeşil sebzelerle beslenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

"ÖNEMLİ OLAN ELLERİN YIKANMASI, BESLENME VE AŞILANMA"

Çocuklarda domuz gribini değerlendiren Prof. Dr. Ünüvar, aşılanmanın da çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Diğer virüslerden çok büyük bir farkı yoktur. Günümüzde uygulanan aşıların içerisinde olan bir virüstür. Aşılı çocukların korunmasının da mümkün olduğu virüs, günümüzde görülenidir. Mevsimsel ve insandan insana bulaşan bir virüstür. Vaka sayısı bu aylarda arttı. Ekim ve mart ayları arasında grip vakası artar ve bu olağan bir şeydir. Burada önemli olan çocuklarımızın ve bizlerin korunmasıdır. Özellikle ellerimizin iyi yıkanması, çocukların beslenmesine dikkat etmek ve çocukların sağlığı için gerekli olan aşıların eksiksiz yaptırılması önemli."