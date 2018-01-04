"Gripten korunmak için ev turşusu, yoğurdu ve şalgamı sofranızdan eksik etmeyin"

İlknur SARGUT-Faruk KAHRAMAN/İSTANBUL (DHA)- KIŞ hastalıklarından korunmak için antibiyotik kullanmak yerine sağlıklı beslenmek ve kişisel hijyene dikkat etmek gerektiğini söyleyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Gripten korunmak için ev turşusunu, yoğurdunu, sirkesini ve şalgam suyunu sofranızda bol bol bulundurun" dedi.

Hastalıkların yüzde 95'ine virüslerin neden olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, "Bunların tedavisinde antibiyotik kullanmak gereksiz, yersiz ve faydasızdır. Antibiyotikler sadece bakterileri öldürür, virüsleri öldüremez. Dolayısıyla viral hastalıklara karşı antibiyotik kullanmak yerine sağlıklı beslenmek ve gripten korunmak son derece önemlidir. Gripten aşıyla korunmayacaksınız" diye konuştu.

"ELLERİ YIKAMAK GRİPTEN YÜZDE 70 KORUR"

Grip aşısının tedavide etkili bir yöntem olmadığına dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, gün içinde alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Grip aşısının gribe karşı koruyuculuğu yok. Üstelik ciddi yan etkileri var. Her sene Avrupa'da ölümlere yol açtığı bile gösterildi. Gripten korunmanın en etkili yolu kişisel hijyeni sağlamak yani ellerinizi yıkamak. Ellerinizi sadece her gün düzenli ve sık sık zeytinyağlı sabunla yıkamak bile gripten yüzde 70 oranında koruyabiliyor. Toplu iş mekanlarında çalışan, okul ortamında bulunan öğrenciler için en önemli korunma yöntemi el yıkamanın yanında ortamın havalandırılması. Bir de hastalıktan korunmak için grip olmanız gerekiyor. Grip olduğunuz zaman virüse karşı vücudunuz bağışıklık geliştirir ve bir daha o virüsle hastalanmazsınız."