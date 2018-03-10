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Güçlü bir beyin için klavye yerine kalem kullanın

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Uzmanlar, güçlü bir beyin için kalemle bol bol not tutulması gerektiğini, dijital ortamlarda yazılan yazıların beyni geliştirmediğini ve el yazısının ise insan karakterini yansıttığını kaydetti.Medical Park İzmir Hastanesi sponsorluğunda gerçekleşen Söyleşi Günleri’nde güçlü bir beyne sahip olmanın ipuçları verildi.

Güçlü bir beyin için klavye yerine kalem kullanın

Uzmanlar, güçlü bir beyin için kalemle bol bol not tutulması gerektiğini, dijital ortamlarda yazılan yazıların beyni geliştirmediğini ve el yazısının ise insan karakterini yansıttığını kaydetti.
Medical Park İzmir Hastanesi sponsorluğunda gerçekleşen Söyleşi Günleri’nde güçlü bir beyne sahip olmanın ipuçları verildi. 9 Mart İzmir Movenpick Hotel’de düzenlenen Söyleşi Günleri’nde bu ay beyin alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan ve Çağdaş Türk Edebiyatı yazarlarından Murat Menteş zihin ve hayal gücü işbirliğini masaya yatırdı.

Klavyeler beyni köreltiyor
Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Prof. Dr. Sinan Canan, güçlü bir beyin için kalemle bol bol not tutulması gerektiğini, dijital ortamlarda yazılan yazıların beyni geliştirmediğini ve el yazısının ise insan karakterini yansıttığını belirtti. Canan ayrıca okudukların akılda kalması için hayal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Çağdaş Türk Edebiyatı’nın yazarlarından Murat Menteş ise, okunan romanların kişinin özel hayatı olduğunu ve romanların bilinç altını yansıttığını örnek hikayelerle anlattı. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda konuklar, katılımcıların sorularını cevaplayarak onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Güçlü bir beyin için klavye yerine kalem kullanın

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