Güçlü bir beyin için klavye yerine kalem kullanın

Uzmanlar, güçlü bir beyin için kalemle bol bol not tutulması gerektiğini, dijital ortamlarda yazılan yazıların beyni geliştirmediğini ve el yazısının ise insan karakterini yansıttığını kaydetti.
Medical Park İzmir Hastanesi sponsorluğunda gerçekleşen Söyleşi Günleri’nde güçlü bir beyne sahip olmanın ipuçları verildi. 9 Mart İzmir Movenpick Hotel’de düzenlenen Söyleşi Günleri’nde bu ay beyin alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan ve Çağdaş Türk Edebiyatı yazarlarından Murat Menteş zihin ve hayal gücü işbirliğini masaya yatırdı.
Klavyeler beyni köreltiyor
Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Prof. Dr. Sinan Canan, güçlü bir beyin için kalemle bol bol not tutulması gerektiğini, dijital ortamlarda yazılan yazıların beyni geliştirmediğini ve el yazısının ise insan karakterini yansıttığını belirtti. Canan ayrıca okudukların akılda kalması için hayal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Çağdaş Türk Edebiyatı’nın yazarlarından Murat Menteş ise, okunan romanların kişinin özel hayatı olduğunu ve romanların bilinç altını yansıttığını örnek hikayelerle anlattı. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda konuklar, katılımcıların sorularını cevaplayarak onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.
Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı
FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek
Afrin'de sütyen içinde bomba düzeneği bulundu!
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü
Meral Akşener'den çok sert çıkış! 'Buradan ilan ediyorum, yüreğiniz yetiyorsa...'
Teyzeye platonik aşk! Arkadaşını bu yüzden vurmuş
Yunan askerleri, Türkiye sınırında iki Alman gazeteciyi gözaltına aldı!
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum