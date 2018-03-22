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"Gül, bildiğinizden de farklı bir çiçek"

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, yapılan araştırmaların sonucunda kokulu gülün parfüm piyasası için önemli bir etkisinin olmasının yanı sıra, belirtilen farmakolojik etkilere de sahip bir çiçek olduğunu kaydetti.MÖ 1600 yıllara kadar uzanan gülün ana vatanının Orta Asya olarak düşünüldüğünü belirten Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, gül içeriğinde sitronellol, geraniol, gallik asit, tanen ve antosiyanin içerdiğini bildirdi.Gül bitkisinin aromaterapi ve fitoterapide geniş kullanım alanına sahip olduğunu kaydeden Yıldırım, “1972’den 2011 yılına kadar yapılan bir araştırmada gül; farmakolojik etkisi, sinir sistemine etkisi, hipnotik etkisi, analjezik etkisi, kas gevşetici etkisi, solunum sistemine etkisi ve mikroplara karşı etkisi başlıkları altında incelenmiştir.

Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, yapılan araştırmaların sonucunda kokulu gülün parfüm piyasası için önemli bir etkisinin olmasının yanı sıra, belirtilen farmakolojik etkilere de sahip bir çiçek olduğunu kaydetti.

MÖ 1600 yıllara kadar uzanan gülün ana vatanının Orta Asya olarak düşünüldüğünü belirten Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, gül içeriğinde sitronellol, geraniol, gallik asit, tanen ve antosiyanin içerdiğini bildirdi.

Gül bitkisinin aromaterapi ve fitoterapide geniş kullanım alanına sahip olduğunu kaydeden Yıldırım, “1972’den 2011 yılına kadar yapılan bir araştırmada gül; farmakolojik etkisi, sinir sistemine etkisi, hipnotik etkisi, analjezik etkisi, kas gevşetici etkisi, solunum sistemine etkisi ve mikroplara karşı etkisi başlıkları altında incelenmiştir. Bu araştırmaya göre kokulu gülün parfüm piyasası için önemli bir etkisinin olmasının yanı sıra, belirtilen farmakolojik etkilere de sahip bir çiçek olduğu belirlenmiştir” dedi.

Gül yağı rahatlatıcı ve uyku verici etkiye sahip
Güzel kokuların tedavi edici etkisi tarihin eski çağlarından bugüne dek bilindiğinin altını çizen Nigar Yıldırım, “Gül yağının içinde bulunan feniletanol rahatlatıcı ve uyku verici etkiye sahiptir. Üzüntü, ruhsal sıkıntı ve depresyon kaynaklı bunalımlarda kullanılabilmesinin yanında, doğum sırasında da psikoterapik etkisi olduğu belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Gül yağı farnesol içerdiğinden koku gidericidir”
Fitoterapinin tıbbi bitkilerle tedavi anlamına geldiğini belirten Yıldırım, “Kokulu gülün fitoterapide en sık kullanım şekli gül yağıdır. Gül yağı en düşük toksisiteye sahip, alerjiye sebep olmayan, doğrudan cilde sürülebilen nadir uçucu yağlardandır. Gül yağı ayrıca deri rahatsızlıklarında, her türlü kuru ve problemli ciltler için, alerjik egzamada, yeni doku oluşumunda ve yaraların kapanmasında kullanılabilmektedir. Ayrıca, gül yağı farnesol içerdiğinden koku gidericidir, kuvvetli bir mikrop giderici ve antifungal etkisi ile krem ve losyonlara katılarak ya da doğrudan uygulanarak kullanılabilir” dedi.
Gül ekstresinin güneşin ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu etkisi bilim dünyası tarafından belirlendiğinin altını çizen Yıldırım, bu sebeple güneşe karşı kullanılan güneş kremleri ve yağlarında gül ekstrelerinin de kullanılabileceğini söyledi.

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