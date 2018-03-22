"Gül, bildiğinizden de farklı bir çiçek"

Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, yapılan araştırmaların sonucunda kokulu gülün parfüm piyasası için önemli bir etkisinin olmasının yanı sıra, belirtilen farmakolojik etkilere de sahip bir çiçek olduğunu kaydetti.

MÖ 1600 yıllara kadar uzanan gülün ana vatanının Orta Asya olarak düşünüldüğünü belirten Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, gül içeriğinde sitronellol, geraniol, gallik asit, tanen ve antosiyanin içerdiğini bildirdi.

Gül bitkisinin aromaterapi ve fitoterapide geniş kullanım alanına sahip olduğunu kaydeden Yıldırım, “1972’den 2011 yılına kadar yapılan bir araştırmada gül; farmakolojik etkisi, sinir sistemine etkisi, hipnotik etkisi, analjezik etkisi, kas gevşetici etkisi, solunum sistemine etkisi ve mikroplara karşı etkisi başlıkları altında incelenmiştir. Bu araştırmaya göre kokulu gülün parfüm piyasası için önemli bir etkisinin olmasının yanı sıra, belirtilen farmakolojik etkilere de sahip bir çiçek olduğu belirlenmiştir” dedi.