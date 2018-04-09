Gülmek kabusunuz olmasın

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, estetik diş hekimliğinde ve gülüş tasarımında dişlerin beyaz kısmı yanında diş etlerinin büyük rol oynadığını belirtti.

Dişlerin birinin kısa birinin uzun olması diş etine doğru veya kişi güldüğünde diş etleri çok fazla görünüyorsa toplum tarafından hoş görünmediğini kaydeden Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Güldüğünde diş etleri çok görünen bireylerin 3 büyük dezavantajı vardır. Birincisi, estetik görünmez. İkincisi, böyle bireylerde genelde dişler gereğinden kısadır. Diş eti çok görünüyor, dişler kısa, dudakların ince olması kişinin gülüşünü olumsuz yönde etkiliyor. Bazı bireyler bu durumdayken gülemez hale geliyor veya gülüşünü çok kısıtlar hale geliyor” dedi.

Pembe estetik yöntemi ile kişinin bu durumundan 15 - 20 dakika gibi kısa bir sürede kurtulduğunu ifade eden Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, şöyle konuştu:

“Pembe estetikte diş etleri özel bir lazer veya elektro cerrahi yöntemi ile yukarı doğru çekilebiliyor. Burada dikkat etmek gereken şu çok detaylı bir şekilde diş etinin cebinden almak lazım ayrıca bazı durumlarda dişin kemiğinden de alınarak yapılan yöntemler var. Hekim ve hasta bir araya gelerek işlemin artılarını ve eksilerini değerlendirerek karar vermelidir. Diş eti cebinden alınarak yapılan yöntem çok kolay bir uygulamadır. Lazer veya elektro cerrahi ile yapıldığı için ağrısız ve kanamasız bir işlem olmakla beraber kişi tedavi sonrası günlük hayatına devam edebiliyor. Pembe estetik tedavisinin faydası ise kişinin diş etleri daha az görünüyor ve dişler ortaya çıkarak daha büyük hale geliyor. Pembe estetik yaptırmak isteyen kişinin dişlerinde sorunlar var ise estetik işlemi gerçekleştikten sonra lamineler yapılmalı ve yazir konyum diş kaplama yapılmalı.”