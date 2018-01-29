Gülümsemenize zarar verecek 7 şey!

LİMONLU SU Ortodonti Uzmanı Doç.Dr.Ruhi Nalçacı güzel gülüşe gölge düşürecek 7 zararlı durum konusunda uyardı. Malasef bu karışım dişlerimize ciddi anlamda zarar veriyor! Yakın zamanda tel tedavisine devam ettiğim ve ağız hijyeni gayet iyi olan bir hastam özellikle sıcak ve soğuk içeceklerin dişlerinde aşırı ağrı oluşturduğundan şikayet etti. Bu durum beni oldukça şaşırttı çünkü tedavi öncesi dahil olmak üzere diş çürüğü veya ağrı şikayeti olmayan bir hastamdı. Problemi anlayabilmek için yakın zamanda günlük diyetinde bir değişiklik yapıp yapmadığımı sorduğumda, bir süre önce sağlığı için her sabah ılık limonlu su içmeye başladığını söyledi. Her ne kadar limon genel sağlığımız için faydalı olsa da, aşırı asidik yapısı diş minesini zayıflatarak çözülmelere yol açabiliyor. Bu durumdan korunmanın en güzel yolu ılık limonlu suyu pipet vasıtasıyla tüketerek dişlere temasını azaltmak, sonrasında şekersiz sakız çiğneyerek tükürük salınımını arttırmak. Artan tükürük miktarı limonun oluşturduğu asidik yapıyı dengeleyerek dişlerde meydana gelen aşınmayı engelleyecektir. Limonlu su gibi asidik gıdaları tükettikten hemen sonra diş fırçalamak, mine yapısı zaten zayıf iken aşınma miktarını arttırarak dişlerimize zarar verecektir. Doğrusu, bu tip içeceklerden önce diş fırçalayarak oluşacak flor tabakası ile asidik içeceklerin aşındırıcı etkisine karşın dişlerimizi korumak olacaktır.

MEYVE SUYU Örnek olarak bir su bardağı kola yaklaşık 28 gram şeker (7 küp şeker) içerir ki bu değerler yaklaşık olarak elma suyuna benzerdir. Ek olarak meyve suları da gazlı içecekler gibi yüksek oranda asit içerdiklerinden dolayı mine yapısını zayıflatarak dişlerimizin çürüme ihtimalini arttırıyor. Bu durumdan korunmanın en iyi yolu evde yapılan meyve sularını tercih etmektir. Evde yapılan meyve sularının marketten alınana göre az miktarda da olsa yine de asidik yapıda olabileceğini ve şeker içerdiğini unutmayarak limonlu suda aldığımız önlemleri tekrarlayabiliriz. Özellikle tel tedavisi gören hastalarda bu tip içecekler dişlere takılan braketlerin daha kolay düşmesine, tel tedavisi sonrası dişlerde kalıcı lekeler oluşmasına neden olacaktır. AZ SU İÇMEK Günlük su ihtiyacımız karşılanmadığı durumlarda tükürük miktarı da azalacak dolayısıyla da tükürük yoğunlaşacaktır. Bu durumda dişlerimizin doğal temizleyicisi olan tükürük yıkayıcı etkisini gösteremeyecektir. Diş üzerinde plak birikimi daha kolay olacak bu durum hem dişlerimizin çürümesine hem de daha sarı görünmesine neden olacaktır.

KURUTULMUŞ MEYVELER Türk mutfağında vazgeçilmez bir yeri olan ve özellikle soğuk kış aylarında tüketmeyi sevdiğimiz kuru meyvelerin faydaları saymakla bitmez. Özellikle diyet yapanlar için vazgeçilmez bir ara öğün alternatifidir. Ancak tamamen sağlıklı olarak algıladığımız kurutulmuş meyveler de hatırı sayılı derecede karbonhidrat ve şeker içerir. Ayrıca kuru meyvelerin yapışkan yapısı ağız içerisinde dişlere tutunarak daha uzun süre kalmasına dolayısıyla çürüklere neden olur. Kurutulmuş meyveleri tüketirken dişlere zararlı etkisini de düşünerek mutlaka daha dikkatli olmalı ve dişlerimize yapışan kuru meyve artıklarını diş fırçamızla daha dikkatli temizlemeliyiz. PİERCİNG Dil altına yerleştirilen piercing ile dil arasına yiyecek artıkları sıkışarak ağız kokusuna ve enfeksiyona neden olabilir. Yanağımıza dudağımıza veya dilimize düzgün yerleştirilmeyen piercingler dişlerimize çarparak veya çiğneme sırasında dişlerin arasına sıkışarak dişlerimizde kırılmaya veya çatlamaya neden olabilirler. Yine dudaklara uygulanan piercing diş fırçasının ön dişlerdeki hareketinin rahat olmasını engeller, diş yüzeylerinde gereksiz gıda birikintisine neden olur. Bu tip birikintiler ön dişlerimizde çürümeye neden olacaktır. Özellikle diş teli kullanan hastalarda piercing kullanımına daha dikkat etmek gerekir.