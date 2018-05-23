Gülümseyen depresyon nedir tedavisi nasıldır?

Gülümseyen depresyon nedir, nasıl tedavi edilir? Pek çok kişi fark etmeden ya da fark ettirmeden uzun zamandır depresyonda olabilir. Bilinenlerden yola çıkılınca bu durum başta imkansız gibi gözükse de, 'gülümseyen depresyon' hastaları için fazlaca olağan. Yani, gün içinde oldukça neşeli ve gülümserken gördüğünüz bir kişi de depresyonda olabilir. Bu tür vakalara ‘gülümseyen depresyon’ vakası deniyor. GÜLÜMSEYEN DEPRESYON NEDİR?



Depresyondaki insanların günlerini hep yatarak geçirdiği ve normal günlük yaşantılarını devam ettiremedikleri düşünülür. Herkes depresyonu aynı şekilde geçirmiyor. Bazı kişiler depresyonda olduklarının farkında bile değildirler. Birinin hem neşeli olup, gülümseyen bir yüze sahip olması, günlük işlerini aksatmaması ve aynı zamanda da depresyonda olması çok ihtimal dahilinde görülmez. Bu tür vakalara ‘gülümseyen depresyon’ vakası deniyor. Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, bipolar rahatsızlıktan (iki uçlu duygu durum bozukluğu) ve şizofreni olan kişi sayısından en az 10 kat daha fazla olduğunu söylüyor.

Psikolog Mehmet Başkak, gülümseyen depresyonun belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. GÜLÜMSEYEN DEPRESYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?



“Gülümseyen depresyonun en belirgin özelliği üzüntüdür. Yüzdeki gülümseme ve dıştan görünüş kişinin gerçek duygularını saklamak için arkasına sığındığı bir savunma mekanizmasıdır. Bir kişi mutsuz sonla biten bir ilişki, ailevi sebeplerle yaşadığı türlü iç sıkıntılar, kariyeriyle ilgili yaşadığı zorluklar ya da hayatta kendisine doğru bir hedef belirleyememiş olma gibi sebeplerle üzüntü yaşayabilir. Bu üzüntü aynı zamanda sürekli devam eden sıkıntılar, hiçbir şeyden zevk almama, her şeyin anlamsız gelmesi ve hayatta bir şeylerin yolunda gitmediğine dair olumsuz başka bir duygu da olabilir.

Gülümseyen depresyonun diğer sık görülen belirtileri huzursuzluk, korku, öfke, yorgunluk, sinirlilik, umutsuzluk ve çaresizliktir. Bu tür ya da diğer klasik depresyondan muzdarip kişiler aynı zamanda uyku problemi de yaşayabilir, keyif veren aktiviteler yapmaktan mutlu olmayabilir ve libido seviyelerinde düşüş gözlemleyebilirler. Herkesin tecrübe ettiği şey farklıdır. Bu belirtilerin bir tanesini ya da birkaçını yaşamak mümkündür.

GÜLÜMSEYEN DEPRESYON HASTALARINDA İNTİHAR TEHLİKESİ VAR



Gülümseyen depresyondan muzdarip kişiler maskelerinin altında, üzüntü, panik atak, düşük öz güven, tatminsizlikle ortaya çıkan keyifsizlik, hayatı rutin bir alışkanlık olarak algılama ve hedefsizlik, uykusuzluk ve hatta bazı durumlarda intihar düşünceleriyle mücadele ederler. İntihar özellikle gülümseyen depresyondan muzdarip kişiler için ciddi bir tehdit olarak ortaya çıkar. Genelde bilindik ve ağır depresyon geçiren kişilerde intihar düşünceleri ortaya çıkabilir fakat bu kişilerin duygularına göre hareket etmek için enerjileri yoktur. Buna rağmen, gülümseyen depresyondan muzdarip kişiler bir intihar planı yapmak ve bunu uygulamak için gerekli enerji ve kabiliyete sahiptirler. İşte bu yüzden gülümseyen depresyon, bilindik, ağır depresyondan daha tehlikeli olabilir. GÜLÜMSEYEN DEPRESYON HASTALIĞININ TEDAVİSİ KOLAY



Gülümseyen depresyon en iyi tedavi edilebilen ruhsal problemlerden biri. Psikoterapi ya da hipnoterapi (hipnoz) ile bu zihinsel durumu başarılı bir şekilde tespit etmek ve hastayı üzüntülü halinden çıkarmak mümkün. Ama öncelikle bu kişileri yardım almaya ikna etmek gerekir.