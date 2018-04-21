HABER

Gülüş tasarımı kişide özgüven yükseltiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Mahir Südemen, gülüş tasarımının kişide özgüveni yükselttiğini söyledi.Dentapol Diş Kliniklerinden Diş Hekimi Mahir Südemen, gülüş estetiği yapılırken ilk önce dişlerin ve diş etlerinin birbirine uyumlu olmasına dikkat edildiğini belirterek, “Çünkü gülümseyiş esnasında bu iki bölge uyumlu ve oranlı bir şekilde görülmelidir.

Gülüş tasarımı kişide özgüven yükseltiyor

Diş Hekimi Mahir Südemen, gülüş tasarımının kişide özgüveni yükselttiğini söyledi.
Dentapol Diş Kliniklerinden Diş Hekimi Mahir Südemen, gülüş estetiği yapılırken ilk önce dişlerin ve diş etlerinin birbirine uyumlu olmasına dikkat edildiğini belirterek, “Çünkü gülümseyiş esnasında bu iki bölge uyumlu ve oranlı bir şekilde görülmelidir. Genellikle bayanlarda ön dişler biraz daha uzun olmakta olup buna karşın erkeklerde ise daha homojen bir yapı vardır ve yanaklar burada destekleyici rol üstlenmektedir. Böyle bir duruş daha estetik aynı zamanda da daha sağlıklı bir gülüş anlamına gelir. Gülüş estetiği oluşturulurken kişinin yüz yapısı, ten rengi, gülümseme esnasında dudakların aldığı şekil diş hekimi tarafından kaydedilir. Bütün bu unsurları bir araya getiren hekim ön çalışma ile laboratuvar ortamında kişiye özel diş sıralanış biçimini ve gülümseyiş formunu ortaya çıkarır” diye konuştu.
Günümüzde bilgisayar destekli gülüş tasarımı sayesinde tedaviye başlamadan önce daha işlem gerçekleştirilmeden dişlerinizi, yeni gülüşün nasıl olacağının görülebildiğini anlatan Diş Hekimi Mahir Südemen, “Bu işlem sonrasında kişinin yüz yapısına en uyumlu gülüş dizayn edilerek, hastanın beklentileri ve istekleri de bu süreçte işin içine katılmaktadır.
Dijital Gülüş Tasarımı; Sadece dişlerin değil çevre dokuların ve yüzün de değerlendirilerek; hastaya ortaya çıkacak sonucun hastanın kendi ağzında gösterilmesi anlayışına dayanmaktadır. Bu yöntem hasta-hekim ve teknisyenin koordinasyonunu sağlayarak kötü sürprizlerin meydana gelmesini önlediği gibi hastaya deyim yerindeyse "test sürüşü" imkanı verir. Vizajizm gibi yeni konseptlerle bir araya gelerek hastanın yüzüne ve psikososyal durumuna en uygun görüntüye kavuşmasını sağlamaktadır. Dijital gülüş tasarımı için sizin; stüdyo kalitesinde fotoğraf ve videolarınız alındıktan sonra bu veriler üzerinde çalışılır. Doktorunuz size final tedavinizi bilgisayar ekranında değil ağzınızda gösterir, yeni olası halinizle fotoğraflarınız ve videolarınız alınarak sizinle paylaşılır” diye konuştu.

24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!
'Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı''Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı'
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.