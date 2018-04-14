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Gülüş tasarımında 4 aşamaya dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2018 10:12 | Son Güncelleme

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.

Gülüş tasarımında 4 aşamaya dikkat

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Cerec Cad Cam Sistemin çalışma prensibi ağız içinden kamera ile hazırlanmış kavitenin veya prepare edilmiş dişin optik, dijital ölçüsü alınır. Amaca uygun bilgisayar programı ile tasarımı yapılır, blok kazınır ve gerekirse sinterlenir" dedi.
Kışlaoğlu, dikkat edilmesi gereken 4 aşamayı şöyle sıraladı:
"1’inci aşamada optik kamera ile ölçü alınmaktadır. Alınan ölçü, direkt kameranın bağlı olduğu bilgisayara transfer edilmektedir. 2’nci aşama bilgisayar görüntüleri üç boyutlu hale getirdikten sonra, diş hekimi tarafından, marjinler ve konturlar belirlenir, dişe uygun tasarım yapılır. Sistem biogeneric özelliği ile hastanın mevcut dişlerine benzer yapıda restorasyon önerebilmektedir. Diş hekimi, bu öneri çerçevesinde işlem yapabileceği gibi, istediği değişiklikleri de yapabilmektedir. Karşıt dişle olan kontakt noktalarını kontrol etme, sanal olarak aşındırma, ekleme, kontür değişikliği yapabilir, karşı dişlerle olan kontakt noktaları sıklığını artırıp azaltabilir. 3’üncü aşamada tasarım bittikten sonra, uygun renk ve boyuttu blok seçilir. Blok mikro torna cihazı ile freze edilerek, diş formu elde edilir. CEREC sistemi ile kullanılan bloklar, feldspatik ve lösitle güçlendirilmiş cam seramikler olduğu gibi lityum disilikat gibi yüksek dirence sahip porselen seramikler, nano seramiklerde olabilir. Ayrıca, CEREC sistemi zirkonyum altyapı ile birlikte üzerine kullanılacak porseleni de birlikte freze ederek, daha sonra bu iki parçanın birbiri ile birleşmesine olanak sağlamaktadır. 4’üncü aşama, protez diş ya da inley veya onley dolgu formu verilen, porselen, zirkonyum ve materyalin, cilalanması, renklendirilmesi ve glazelenmesi aşamasıdır. Bu işlem için ileri teknoloji ürünü fırınlar kullanılır. Klinikle kullanılan CAD CAM sistemi ile dijital ölçünün alınmasını takiben, tasarım ve üretim hastanın yanında gerçekleştirilmekte ve işlem tek seansta bitirilebilmektedir."

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