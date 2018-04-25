Gümüşhane’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nden son 14 yılda 15 kişi hayatını kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı mevsiminin yaklaştığı bugünlerde Türkiye’de bu hastalığın en çok görüldüğü yerlerden biri olan Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde KKKA hastalığı eğitimleri devam ediyor.

Eğitimler sayesinde son 10 yılda vakalarda yüzde 50 düşüş yaşandığı belirtilirken, Gümüşhane’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nden son 14 yılda ise 15 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hastalığın Türkiye ve Gümüşhane’de en sık görüldüğü yerlerden birisi olan Kelkit ilçesinde Kelkit Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Salih Birkan Arı başkanlığındaki heyet köy köy gezerek vatandaşlara eğitim veriyor.

Son olarak ilçeye bağlı Ünlüpınar beldesinde kahvehanelerde Belediye Başkanı Aziz Nas’ın da katılımıyla eğitimler düzenleyen heyet, vatandaşlara eğitim verdikten sonra broşür ve kene çıkarma kartı dağıttı.

“KKKA hala ilçemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu”

Eğitimler sırasında vatandaşların sorularını da cevaplandıran Arı, Gümüşhane’de 2004 yılından bugüne kadar 556 KKKA vakasının görüldüğünü ve bunlardan 15 hastanın vefat ettiğini hatırlatarak, “Bu vefat eden 15 hastanın 4’ü de Kelkit ilçesinden. Bu yüzden KKA hala ilçemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu. Ve bu sorunun çözümü için Kelkit Toplum Sağlığı Merkezi olarak köy köy gezip eğitimler veriyoruz. Vatandaşlarımızın keneden bulaşan bu ölümcül hastalık hakkında bilgilenmesi amacıyla Kur’an kurslarında, okullarda, halk eğitimi merkezlerinde ve üniversitede eğitimler verdik” dedi.

Eğitimlerin sonuçlarını da istatistiksel olarak gördüklerini, son 10 yılda vakalarda yarı yarıya bir düşüş yaşandığını ifade eden Arı, hala Kelkit ve Gümüşhane için KKKA’nın önemli bir sorun olduğundan hareketle eğitimlere kesintisiz olarak devam ettiklerini kaydetti.

Vatandaşların yanı sıra hastalığın bulaşma yollarıyla ilgili risk gruplarında yer alan veteriner hekimler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ve muhtarlara da eğitim verdiklerini hatırlatan Arı, “Bu hastalık keneden veya kenenin doğrudan bulaştığı hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. O yüzden hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvanlarını yıl içerisinde en az 3 kez ilaçlatması gerekiyor. Bu ilaçları da Tarım İlçe Müdürlüğü ücretsiz olarak temin ediyor” diye konuştu.