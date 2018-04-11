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Gümüşhaneliler, hastanelerine anjiyo ünitesi istiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE Devlet Hastanesi'nde kalp krizi ve damar hastalıklarının acil müdahalesinde hayati önem taşıyan Koroner Anjiyografi ünitesinin olmayışı nedeniyle yılda 800 dolayında hasta başka illere sevk ediliyor.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE Devlet Hastanesi'nde kalp krizi ve damar hastalıklarının acil müdahalesinde hayati önem taşıyan Koroner Anjiyografi ünitesinin olmayışı nedeniyle yılda 800 dolayında hasta başka illere sevk ediliyor. Sosyal medyada örgütlenen Gümüşhaneliler, kentte Koroner Anjiyografi ünitesi kurulması için kampanya başlattı. Gümüşhane Devlet Hastanesi bünyesinde kalp krizi ve damar hastalıklarının acil müdahale ve tedavi sürecinde hayati önem taşıyan Koroner Anjiyografi ünitesinin olmaması tedirginlik yaratıyor. Kalp krizinin yanı sıra, kalp damarlarında tıkanıklık şüphesi olan yılda yaklaşık 800 dolayında koroner anjiyografi gereksinimi olan hastanın Trabzon, Erzincan ve Erzurum’a sevk edildiği kentte vatandaşlar acil ihtiyaç olan ünitenin bir an önce hastanelerine kurulmasını istedi. Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan vatandaşlar sosyal medyada örgütlendi, Koroner Anjiyografi ünitesi kurulması için kampanya başlattı. 'GÜMÜŞHANE İÇİN BÜYÜK BİR EKSİKLİK' Bülent Erdoğan, gelişen ve gelişmekte olan bir şehrin devlet hastanesinde bu tarz hayati ünitenin olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek "Gümüşhane gibi bir ilimizde anjiyo cihazının olmaması bir takım eksikliklere, kayıplara neden oluyor. Buradan en yakın anjiyo cihazı Trabzon’da, Erzincan'da olduğu için hastaları oraya sevk ediyorlar. Bu durum da maddi ve manevi kayıplara neden oluyor. Şehirde anjiyo cihazının olmasını istiyoruz. Bu bir ihtiyaçtır. Her şeyin başı sağlık, anjiyo gibi bir cihazın Gümüşhane’de olmaması çok büyük bir eksikliktir” dedi. Hayati önem arz eden duruma müdahalede bulunulacak cihaz ve ünitenin hastanelerinde olmayışının ciddi eksiklik olduğunu belirten Sedanur Uzun da “Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde bir anjiyo cihazı yok. En yakın anjiyo cihazlarının bir tanesi Trabzon’da diğeri ise Erzincan’da. Her ne kadar hasta kendi masraflarını karşılayarak veya ambulansla da gitse hastanın hayati tehlikesi var, sonuçta bu kalp. Bütün vücudumuzu yöneten bir yer. Bir an önce bu ünite oluşturulmalıdır” diye konuştu. Sosyal medyada ki kampanyaya destek veren Gümüşhaneliler de bir an önce ünitenin hastane bünyesinde kurulmasını istedi.

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