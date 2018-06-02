"Günde 20 dakika güneş ışığı D vitamini eksikliğini karşılıyor"

İSTANBUL, (DHA)- YAZ mevsimiyle birlikte güneş ışığına maruz kalma süresinin artığını belirten Uzm. Dyt. Gülen Ecem, 20 dakika tavsiyesinde bulundu. Ecem, "Günde minimum 20 dakika güneş görmeniz D vitamini düzeylerinizi normal değerlerde tutarak daha sağlıklı ve zinde hissetmenizi sağlayacaktır" dedi. Kış aylarında düşen D vitamini düzeylerinin yaz mevsiminin gelişi ile beraber güneş ışığına maruz kalma süresinin artmasıyla yükseleceğini anlatan Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Gülen Ecem Kalkan D vitamininin vücuda etkilerini anlattı. D vitamininin en önemli etkisinin kalsiyum dengesi ve kemik sağlığı üzerine olduğunu vurgulayan Uzm. Dyt. Gülen Ecem, "Ayrıca D vitamini hormon gibi fonksiyon göstererek kolon kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri gibi kanserleri, MultiplSkleroz, Tip 1 Diyabet, Crohn Hastalığı, Metabolik Sendrom gibi otoimmun hastalıkları ve tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıklarını önlemede çok önemli bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

"KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR" Son yıllarda yapılan çalışmalara dikkat çeken Uzm. Dyt. Gülen Ecem, D vitamini eksikliğinin neden olduğu sağlık sorunlarını da şöyle sıraladı: "D vitaminin yetersiz alınması durumunda kolon ve rektum kanserlerinin sıklığının arttığı gösterilmiştir. Çalışmalarda kuzey kutbunda yaşayan kişilerde kolon, pankreas, prostat, akciğer ve hodgkin lenfomaya yakalanma ve bu kanserlerden ölme riskinin güney kutbunda yaşayanlara kıyasla artmış olduğu görülmüştür. Araştırmalar D vitamini yetersizliğinin insülin üretimini azalttığı ve buna bağlı insülin metabolizmasında bozukluklar ve obeziteyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca beden kütle indeksi 30 ve üzerinde olan obez kişilerde D vitamini yağ dokusunda depolandığı için artmış yağ dokusu dolayısıyla vücutta kullanımı azaldığından eksikliğine obez kişilerde daha sık rastlanmaktadır. D vitamininizin normal olması kilo verebilmeniz açısından da önemlidir. D vitamini eksikliğinin depresyona meyili arttırdığı bilinmektedir. Artan depresyon durumu kişilerin yeme- içme isteklerini de etkileyerek kilo alımını hızlandırabilmektedir. D vitamini eksikliği durumunda enfeksiyonlara eğilim artar ve vücudun bağışıklık cevabı bozulabilir."