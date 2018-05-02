'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

"Başkalarıyla ilişki yaşadığım için suçlu hissedip onunla seks yapmak istediğime inandı" diyen Barker, ilişkisine ara verip annesinin yanına yerleşmeye karar vermiş.

Partnerler ilk başta ilginin keyfini çıkarırken, bağımlılık bir süre çiftler için başedilemez bir soruna dönüşüyor.

3 çocuk annesi Rebecca Barker, seks bağımlılığının ilişkisini nasıl yıkıma uğrattığını böyle anlatıyor.

"Günde 5 kez seks yapmak bir yetmiyordu bazen. Sabah uyandığımda aklıma ilk gelen şey seksti ve gün boyu kafamdan atamıyordum."

İşini değiştirip, partnerinden ayrılması, ardından Fransa'ya yerleşmesi ile hastalığı daha da kötüleşmiş.

Yaşam alışkanlıklarını değiştirip depresyonu yenen Barker, seks bağımlılığından kurtulmuş.

Şimdi bu hastalığın ülkesinde ilaç ve alkol bağımlılığı gibi tanınır olmasını istiyor.

Seks bağımlılığı hakkında bilinenler

Her türlü cinsel aktiviteye bağımlılığın "kontrol dışı" olduğu vakalar kast ediliyor

İngiltere'deki Seks Bağımlılığın Tedavisi Derneği, seks terapistlerinin geçtiğimiz 5 yılda iki kat arttığını söylüyor

Araştırmalara göre tedavi alanların yüzde 90'a yakını, erkekler

Yüzde 31'i ise 26-35 yaş aralığında

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Mayıs 2019'da "Kompülsif Cinsel Davranış Bozukluğu" terimini Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi'ne eklemeye hazırlanıyor



'**Karımı 100'lerce seks işçisiyle aldattım'**

Kimliğini saklı tutmak için ismi değiştirilen Graham da bir seks bağımlısı.

Karısını yüzlerce seks işçisiyle aldatmış ve suçluluk duygusu yaşamını ele geçirmiş.

60'lı yaşlarındaki Graham, her ay seks işçilerine yüzlerce Sterlin harcadığı o dönemi şöyle anlatıyor:

"Korkunç, iğrenç bir deneyimdi. Hiçbir yönüyle seksi falan da değildi. Sabah Klamidya (cinsel yolla bulaşan bir hastalık) kapmış bir halde uyanmanın nesi seksi ki?

"Önce iş yerinden biriyle başladı, sonra da devam etti. Ama diğerleri gibi mutsuz bir evlilikten kaynaklanan ofis kaçamakları değildi bunlar. Benim ki, her gün beslemem gereken bir bağımlılıktı.