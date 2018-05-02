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'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

02.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

3 çocuk annesi Rebecca Barker, bir seks bağımlısı. 4 yıl boyunca durmadan partnerinden onunla sevişmesini istemiş. İlk başta partneri durumdan memnunken, zaman geçtikçe kadının onu aldattığını, vicdan azabından dolayı hep sevişmek istediğini sanmış. İngiliz yardım kuruluşu Relate, Barker gibi bağımlılara ilişki desteği veriyor.

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

"Günde 5 kez seks yapmak bir yetmiyordu bazen. Sabah uyandığımda aklıma ilk gelen şey seksti ve gün boyu kafamdan atamıyordum."

3 çocuk annesi Rebecca Barker, seks bağımlılığının ilişkisini nasıl yıkıma uğrattığını böyle anlatıyor.

Barker bağımlılığı nedeniyle 4 yıl boyunca durmadan partnerinden onunla sevişmesini istemiş.

"Kısa süre rahatlıyor, 5 dakika sonra yeniden istiyordum" diyen Barker, utanç duygusuyla evden çıkamadığını ve insanların yanında duramadığını söylüyor.

'Onu aldattığımı sandı'

İngiliz yardım kuruluşu Relate, Barker gibi bağımlılara ilişki desteği veriyor.

Partnerler ilk başta ilginin keyfini çıkarırken, bağımlılık bir süre çiftler için başedilemez bir soruna dönüşüyor.

Barker'ın partneri, aldatıldığını bile düşünmüş.

seks

"Başkalarıyla ilişki yaşadığım için suçlu hissedip onunla seks yapmak istediğime inandı" diyen Barker, ilişkisine ara verip annesinin yanına yerleşmeye karar vermiş.

"Giderken ona iyileşmem gerektiğini söyledim. Ayrılmama izin verdi. Sonra hızla ilişkimizin dağılmasını izledim."

Barker üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra kendisine depresyon teşhisi konulmuş.

İşini değiştirip, partnerinden ayrılması, ardından Fransa'ya yerleşmesi ile hastalığı daha da kötüleşmiş.

Yaşam alışkanlıklarını değiştirip depresyonu yenen Barker, seks bağımlılığından kurtulmuş.

Şimdi bu hastalığın ülkesinde ilaç ve alkol bağımlılığı gibi tanınır olmasını istiyor.

Seks bağımlılığı hakkında bilinenler

çift

  • Her türlü cinsel aktiviteye bağımlılığın "kontrol dışı" olduğu vakalar kast ediliyor
  • İngiltere'deki Seks Bağımlılığın Tedavisi Derneği, seks terapistlerinin geçtiğimiz 5 yılda iki kat arttığını söylüyor
  • Araştırmalara göre tedavi alanların yüzde 90'a yakını, erkekler
  • Yüzde 31'i ise 26-35 yaş aralığında

  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Mayıs 2019'da "Kompülsif Cinsel Davranış Bozukluğu" terimini Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi'ne eklemeye hazırlanıyor

'**Karımı 100'lerce seks işçisiyle aldattım'**

Kimliğini saklı tutmak için ismi değiştirilen Graham da bir seks bağımlısı.

Karısını yüzlerce seks işçisiyle aldatmış ve suçluluk duygusu yaşamını ele geçirmiş.

Graham karısı bağımlılığını öğrendiğinde rahatlamış

60'lı yaşlarındaki Graham, her ay seks işçilerine yüzlerce Sterlin harcadığı o dönemi şöyle anlatıyor:

"Korkunç, iğrenç bir deneyimdi. Hiçbir yönüyle seksi falan da değildi. Sabah Klamidya (cinsel yolla bulaşan bir hastalık) kapmış bir halde uyanmanın nesi seksi ki?

"Önce iş yerinden biriyle başladı, sonra da devam etti. Ama diğerleri gibi mutsuz bir evlilikten kaynaklanan ofis kaçamakları değildi bunlar. Benim ki, her gün beslemem gereken bir bağımlılıktı.

"Alkolik olmak gibi. Önce seks yapacağını düşünmek bile seni sarhoş ediyor, seks yaptıktan sonraysa vicdan azabı çekip bir daha asla bunu yapmayacağını söylüyorsun. Bu döngü böyle devam ediyor."

telefon kullanan adam

Graham'ın bu ikili yaşamı, karısının bulduğu e-mail sonrası değişmiş.

Çift, ilk kez bu bağımlılıkla yüzlemiş.

İngiltere'deki Anonim Seks Bağımlıları'nı (SAA) keşfeden Graham, ilişkisinin avucundan kayıp gitmesini engelleyebilmiş. Evlilik dışı ilişkileri hayatından çıkarmış.

SAA, "kaçınma" yöntemiyle bağımlıları tedavi ediyor.

Graham, grup toplantılarında aynı sorunu yaşayan insanlarla tanıştıkça rahatlama hissetmiş:

"Aynı durumda olan insanlar bilsin ki, bu döngüyü kırıp özgürleşmenin bir yolu var ve siz bunu yapabilirsiniz."

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