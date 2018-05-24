HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Günde 6-7 saat uyumak ölüm riskini azaltıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

Günde 6-7 saat uyumak ölüm riskini azaltıyor

Sağlıklı yaşam için çalışma günlerinde yeterince uyuyamayan kişilerin, izin günlerinde bu eksiliği gidermesi gerektiği belirtildi.

"Journal of Sleep Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, hafta içi geceleyin 5 saat ya da daha az uyuyan 65 yaş ve altındaki kişilerde uyku eksikliği hafta sonu telafi edilmediği sürece ölüm riskinin, günde 6 ya da 7 saat uyuyan kişilerden yüzde 65 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın lideri İsveç'teki Stockholm Üniversitesinden Profesör Torbjörn Akerstedt ve ekibi, 1997 yılında İsveç'te, 38 binden fazla yetişkinden çalışma ve izin günlerindeki uyku süreleriyle ilgili bilgi topladı.

Araştırmacılar, sonraki 13 yıla kadar, ülkenin ulusal ölüm kayıtları ile bu kişilerde sağlık durumunu iyileştirecek ya da ölüm riskini artıracak faktörleri inceleyerek katılımcıları gözlemledi.

Çalışmada, gecede beş saat ya da daha az uyuyan 65 yaş ve altındaki kişilerdeki ölüm riskinin, günde 6 ya da 7 saat uyuyan kişilerden yüzde 65 daha fazla olduğu ancak çalışma günlerinde yeterince uyumayan fakat izin günlerinde uyku eksikliğini telafi eden kişiler için bu bağlamdaki ölüm riskinde her hangi bir artış olmadığı bildirildi.

Akerstedt, yeterince uyumamanın, her biri ölüm riskini artıran felç, kalp hastalığı, metabolik sendrom, hipertansiyon ve obezite gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığının altını çizdi.

Günde 8 saatten fazla uyumanın da zararlı olduğuna değinilen çalışmada, aynı zamanda, uyku düzeni ile ölüm riski arasındaki bağın 65 yaşından sonra ortadan kaybolduğu kaydedildi.

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
Su şişeleriyle kanserde erken teşhise dikkat çekeceklerSu şişeleriyle kanserde erken teşhise dikkat çekecekler
Görme engelliler için 'Navibaston'lu cep telefonuGörme engelliler için 'Navibaston'lu cep telefonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
isveç ölüm riski uyku

En Çok Okunan Haberler

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

Migren tedavisinde yeni yöntem 500 dolara aşı yapılacak

Migren tedavisinde yeni yöntem 500 dolara aşı yapılacak

Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

Gülümseyen depresyon nedir tedavisi nasıldır?

Gülümseyen depresyon nedir tedavisi nasıldır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.