Günde 6 bin hasta gelen hastane için 'ilçe' benzetmesi

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da geçen yıl açılan Şehir Hastanesi'nde 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriliyor. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ruşen Keskin, "Ben burayı Isparta'nın ikinci büyük ilçesi olarak adlandırıyorum. Günde 6 bin hasta trafiğine ulaştık. Hasta yakınları ve çalışanlarla birlikte ortalama 18 bin kişi demek. Yani Isparta'nın ikinci büyük ilçesi bu hastanedir" dedi.

Türkiye'nin üçüncü şehir hastanesi olan Isparta Şehir Hastanesi, Mart 2017'de açıldı. Haftanın 5 günü poliklinik hizmeti verilen hastanede, 3 bin doğum gerçekleşti, 48 bin 530 ameliyat ile 3 milyon 522 bin laboratuvar testi yapıldı.

Başhekim Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, diğer hastanelerde bulunmayan yeni birimlerin açılmasıyla başta Isparta olmak üzere çevre illere de hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Şehir hastanesinin Isparta'nın sembolü haline geldiğini belirten Başhekim Uzm. Dr. Keskin, "Ben burayı Isparta'nın ikinci büyük ilçesi olarak adlandırıyorum. Esprili yaklaşmak gerekirse en doğru tanım bu olsa gerek. Neden diye sorarsanız, günde 6 bin hasta trafiğine ulaştık. Hasta yakınları ve çalışanlarla birlikte ortalama 18 bin kişi demek. Yani Isparta'nın ikinci büyük ilçesi bu hastanedir" dedi.

'15 SUDA DOĞUM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Isparta Şehir Hastanesi'nin 5 yıldızlı otel konforunda olduğuna dikkati çeken Başhekim Uzm. Dr. Keskin, şunları söyledi:

"Hastanemizde 780 yatak bulunmaktadır. Hasta sayımız 1,5 milyon civarında. Doluluk oranımız yüzde 80'in üzerinde. 1 yılda 48 bin 530 ameliyat yapıldı. Hastanın memnuniyet oranı her geçen gün yükselmektedir. Alanın geniş ve ferah olması, odaların otel konforunda olmasından dolayı hastalarımız çok memnun. 314 tek kişilik, 152 çift kişilik oda bulunmaktadır. Her serviste 20 yatağımız var. Her hastanın yanında refakatçı için özel bölümler, banyosu, tuvaleti, televizyonu oda içerisinde bulunuyor. Ekip, ekipman, altyapı bakımından çok güçlü bir hastanemiz var. Eski koğuş sistemi odamız yok. Hasta memnuniyeti bu nedenle çok üst düzeyde. Doğumhane grubumuz da oldukça başarılı. Doğum öncesi SDL odalarımız var. Normal doğum oranlarını artırmak için aktif hizmet veriyoruz. 15 suda doğum gerçekleştirdik. 24 saat acil hizmetimiz devam etmektedir. Aktif triaj uygulaması mevcut. Acil servisimizde kırmızı, yeşil ve sarı alan bulunmaktadır. 161 yataklı yoğun bakım ünitelerimiz var. Şehir hastanesi olarak özel hastane konforunun bir tık daha üzerinde olduğumuz gerçek. Ve hastalarımız bu imkanı ücret ödemeden alıyor. Özellikli ameliyatlar konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 1 ay öncesinde 24 saat anjiyo işlemine başladık. Anjiyo vakalarına 24 saat hizmet verilmekte. Kalp ameliyatları by-pass ameliyatları gündemimizde. Kapak ameliyatları da aynı şekilde."

HASTALAR MEMNUN

Hastalar ve yakınları da Isparta Şehir Hastanesi'ndeki sağlık hizmetinden son derece memnun olduklarını söyledi. Hastanenin çok konforlu olduğunu aktaran hasta ve yakınları, her şeyin düşünüldüğünü, personelin de kendileriyle çok iyi ilgilendiklerini ifade etti.

2823 KİŞİ GÖREV YAPIYOR

20 Mart 2017'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi'nde 194 uzman hekim, 20 pratisyen, 136 klinisyen görev yapıyor. Hastanede 558 hemşire ve 225 de ebe bulunuyor. Sağlık memuru ve idari birimlerde çalışan personelle birlikte toplam 2 bin 823 kişi hastanede görev yapıyor.