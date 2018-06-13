Günde ne kadar su içmeli?

Susuzluk, susuz kalmış olabileceğiniz ilk uyarı sinyallerinden biridir; ama tek sinyali değildir. Diğer erken dönem belirtiler yorgunluk, kızarık cilt, daha hızlı nefes alma, artış gösteren nabız sayısı ve egzersiz yapmada zorluktur. Daha az görülen belirtiler ise zayıflık ve baş dönmesidir. Eğer susuz kaldığınızı düşünüyorsanız, serin bir yere oturun ve sıvı ihtiyacınızı yavaş yavaş tüketerek karşılayın. Sıvıların bir anda içilmesi idrara çıkmayı uyararak vücudunuzun daha az su tutmasına neden olabilir.

‘Günde 8-10 bardak su için’ cümlesi beyninize kazınmış olsa da aslında su ihtiyacının kişiden kişiye değiştiğini ve aslında pek çok sağlık probleminin nedeninin vücudumuzu susuz bırakmak olduğunu biliyor muydunuz? Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu ile suyun vücudumuzdaki önemini konuştuk…

Bu nedenle hava çok sıcak ve nemliyken açık havada egzersiz yapmayın. Egzersiz yapmanız gerekiyorsa daha uzun molalar verin, antrenman yoğunluğunuzu azaltın ve yaptığınız spora uygun giyinin. Spor yaparken ortalama her 20 dakikada bir su içmek için mola verin.

SICAK VE NEMLİ HAVADA EGZERSİZ YAPMAK SU İHTİYACINIZI ARTIRIR

Kişi gün boyunca su ihtiyacının yaklaşık %20’sini yiyeceklerden alır. Elmanın % 84’ü, muzun % 74’ü, brokolinin % 91’i sudur. Su içermediğini düşündüğünüz yiyecekler bile yaklaşık %30 oranında su içerir. Örneğin sade bir simidin %30’u kıymanın %55’İ sudur.

Bunu destekleyecek kanıt olmasa da su içmenin ihtiyaç olduğunu göz ardı etmemeniz gerekir. Erkeklerin günlük yaklaşık 2,5-3 litre, kadınların ise 2-2,5 litre su tüketmesi gerekir; ancak bu ihtiyaç tüm yiyecek ve içeceklerden elde edilen suyu da içermektedir. Çoğu insanın uzun süre sıcağa maruz kalmadığı veya çok aktif olmadığı sürece günlük tükettiği sıvı miktarı yeterli olur.

GÜNDE EN AZ 8 BARDAK SU İÇİN (DOĞRU MU? YANLIŞ MI?)

SU İHTİYACINIZI VÜCUDUNUZ BELİRLER

Yaş: Çocuklar yetişkinlere göre çok daha kolay sıvı kaybına uğrarlar. Bu nedenle bol sıvıya ihtiyaçları vardır. Yaşlı insanlar ise susuzluk hislerini kaybetme eğiliminde olduklarından ve sağlık problemleri nedeniyle daha fazla sıvıya ihtiyaç duyabilirler.

Cinsiyet: Erkeklerin kadınlardan daha fazla sıvıya ihtiyacı vardır. Özellikle hamile kadınların sıvı tüketiminin daha fazla olması gerekir.

Ağırlık: Daha ağır insanların daha fazla suya ihtiyacı vardır.

Sağlık: Diyabet, kistik fibroz ve böbrek hastalığı olanların sıvı ihtiyaçları diğer insanlardan daha fazladır.

Çevre: Aşırı sıcak, soğuk veya nemli hava koşullarında ve yüksek irtifalarda daha fazla sıvıya ihtiyacınız vardır.

YETİŞKİNLER BİR GÜNDE YAKLAŞIK 10 BARDAK SU KAYBEDER

Nefes alma, terleme, idrar yapma gibi işlevleri yerine getirirken su kaybına uğrayan vücudunuz yiyecek ve içeceklerle bu kaybını telafi eder.

İDRARINIZIN RENGİ SU İHTİYACINIZI GÖSTERİR

Sıvı kaybı düzeyinizi izlemenin kolay bir yolu, idrarınızın rengini kontrol etmektir. İdrarınız koyu ise susuz kalmışsınız demektir. İdrarınızı daha açık bir renkte tutmak için yeterince sıvı tüketin. Sıvı durumunuzu takip etmenin diğer pratik yolları, vücut ağırlığınız (su kaybettiğinizde kilo vermeniz) ve terlemeyi (daha fazla terledikçe, kaybettiğiniz su miktarı) göz önünde bulundurmak sayılabilir.