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Günde üç fincan kahve içmek diyabet, kalp rahatsızlıkları, bunama ve kanserden koruyor

SAĞLIK HABERLERİ | 31.12.2017 09:31 | Son Güncelleme 10 dakika önce

Yapılan bir araştırma, çok kahve içen insanlarda diyabet, kalp rahatsızlıkları, bunama ve bazı kanser türlerine daha az rastlandığını ortaya çıkardı

Günde üç fincan kahve içmek diyabet, kalp rahatsızlıkları, bunama ve kanserden koruyor

Dünya genelinde yapılan bir araştırma, çok kahve içen insanlarda diyabet, kalp rahatsızlıkları, bunama ve bazı kanser türlerine daha az rastlandığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları hamile kadınlar dışında, günde üç-dört fincan kahve içmenin birçok yarar sunduğunu söylüyor.

DHA'nın haberine göre; geçmişte yapılan 200’den fazla farklı araştırmanın verileri temel alınarak yapılan çalışmaya göre günde üç - dört fincan kahve içen kişilerde daha fazla değil daha az sağlık sorunu yaşandığı, erken ölüm ve kalp rahatsızlığı risklerinin kahve içmeyenlere göre daha düşük olduğu gözlemlendi.

İngiltere’deki Southapmton Üniversitesi’nde bir araştırma ekibi tarafından yürütülen ve 201 geçmiş araştırmanın verilerinden yararlanan çalışma, kahve tüketiminin diyabet, karaciğer rahatsızlıkları, bunama ve bazı kanser türlerinin görülmesi riskini düşürdüğünü öne sürüyor.

Southampton Üniversitesi’nde kamu sağlığı uzmanı olarak görev yapan Robin Poole tarafından yönetilen "şemsiye araştırma" 201 geçmiş çalışma verilerinin gözlemine ve dünya genelinde yapılan 17 klinik araştırmaya dayandırılıyor.

BMJ British Medical Journal’da yayınlanan araştırmada, Poole’un ekibi, "Belirli bir düzende kahve tüketiminin güvenli olduğu görünüyor. Erken ölüm riski günde üç fincan kahve içen insanlarda daha düşükken, prostat, endometriyum kanseri, cilt kanseri ve karaciğer kanserinin, tip 2 diyabetin, safra taşı ve gut hastalıklarının kahve tüketen insanlarda daha az gözlemlendiğinin" altını çiziyor.

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Anahtar Kelimeler:
diyabet Bunama kalp rahatsızlıkları

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