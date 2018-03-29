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Günden güne erimek istemiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.03.2018 10:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kas erimesi hastalığıyla mücadele eden Özlem Malkoç (40), bir an önce kök hücre tedavisi olması gerektiğini belirterek, yatalak olmak istemediğini söyledi.

Günden güne erimek istemiyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kas erimesi hastalığıyla mücadele eden Özlem Malkoç (40), bir an önce kök hücre tedavisi olması gerektiğini belirterek, yatalak olmak istemediğini söyledi.
Selçuk'ta kas erimesi olarak bilinen miyopati hastası Özlem Malkoç, hastalığının günden güne ilerlemesi nedeniyle destek almadan yürüyemez hale geldi. 16 yaşındayken şikayetlerinin başladığını anlatan Malkoç, eklemlerinin inceldiğini ve ağrılar çektiğini dile getirdi. Çocukluğundan itibaren çok zayıf olduğunu ve koşamadığını belirten Malkoç, "12 yaşından beri çalışıyor, halı dokumacılığı yapıyordum. 16 yaşında güçsüzlüklerim başladı, eklemlerim ağrıyordu, bir objeyi düz tutamıyordum. Yıllarca çeşitli hastanelere gidip geldim. 30 yaşındayken Ege Üniversitesi Hastanesi'nde miyopati teşhisi konuldu. Hastalığın çok çeşitleri var. Bunun tespiti için 3 kez gen tahlili yaptırdım. Halen kesin bir sonuç çıkmadı ama daha ileride yatalak olabilirim, iç organlarım etkilenebilir. Bir an önce tedavi olmak istiyorum" dedi.
"YATALAK OLMAK İSTEMİYORUM"
11 yıl önce eşinden ayrılan Özlem Malkoç, annesine ait olan evde kızı Buse Kocatürk (17) ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Kızı Buse sayesinde hayata tutunduğunu anlatan Özlem Malkoç, dışarıda onun yardımıyla yürüyor. Yüzde 84 engelli raporu bulunduğunu ve 3 ayda bir aldığı engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Malkoç, kızı Buse'nin çocuk bakarak ayda 400 lira ile geçimlerine katkıda bulunduğunu dile getirdi. Kök hücre tedavisinin İstanbul'daki özel bir hastanede yapıldığını ifade eden Özlem Malkoç şunları söyledi:
"B12 ve D vitamini kullanıyorum. 3 ayda bir iğne oluyorum. Ancak bazen göz kapaklarımı bile açamıyorum. Her an düşme tehlikem var. Evimdeki kapı eşiklerini kaldırdım. Bana uygunsa kök hücre tedavisinden faydalanmak istiyorum. Komşularımın yardımıyla İstanbul'a gidip ön muayenemi oldum. Ancak bu tedavinin yaklaşık 160 bin liraya mal olduğunu öğrendim. Sağlık Bakanlığı ne yazık ki karşılamıyor. Bana yardım edin, yatalak olmak istemiyorum."

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Günden güne erimek istemiyorGünden güne erimek istemiyorGünden güne erimek istemiyorGünden güne erimek istemiyor

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