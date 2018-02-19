HABER

Gündoğmuş Devlet Hastanesi ihale aşamasında

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 13:33 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gündoğmuş İlçesine yapılması planlanan 12 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi inşaat ihalesi mart ayında yapılacak.Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı adına Gündoğmuş ilçesinde tahsis edilen 7 bin 706 metrekarelik alana 12 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi yapılacağını söyledi.

Gündoğmuş Devlet Hastanesi ihale aşamasında

Antalya’nın Gündoğmuş İlçesine yapılması planlanan 12 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi inşaat ihalesi mart ayında yapılacak.
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı adına Gündoğmuş ilçesinde tahsis edilen 7 bin 706 metrekarelik alana 12 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi yapılacağını söyledi. Devlet Hastanesi’nin 2017-2018 yılı yatırım programına alındığını belirten Hülür, "Proje çizimi tamamlanan hastanenin inşaat ihalesi ise mart ayında gerçekleştirilecek. Bin 50 metrekare oturma alanı, 3 bin 143 metrekare kapalı alana sahip. Tek blok ve 4 katlı olarak planlandı. 12 yatak kapasiteli hastanede 14 poliklinik odasının yanı sıra 1070 metrekarelik otopark alanı var" dedi.

Gündoğmuş Devlet Hastanesi ihale aşamasında

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hospitalpark Darıca’dan mobil hizmet

Hospitalpark Darıca’dan mobil hizmet

PAÜ'de yapay organ için çalışmalar başladı

PAÜ'de yapay organ için çalışmalar başladı

Hastane çalışanlarına afet ve acil durum eğitimi

Hastane çalışanlarına afet ve acil durum eğitimi

3 ülkeden üniversiteler sağlık projesinde ortak oldu

3 ülkeden üniversiteler sağlık projesinde ortak oldu

“Obezite ve Metabolik Cerrahi Hakkında Güncel Yaklaşımlar” semineri

“Obezite ve Metabolik Cerrahi Hakkında Güncel Yaklaşımlar” semineri

Kış mevsiminde terleyen ayaklara çözümler

Kış mevsiminde terleyen ayaklara çözümler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.