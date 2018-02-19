Gündoğmuş Devlet Hastanesi ihale aşamasında

Antalya’nın Gündoğmuş İlçesine yapılması planlanan 12 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi inşaat ihalesi mart ayında yapılacak.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı adına Gündoğmuş ilçesinde tahsis edilen 7 bin 706 metrekarelik alana 12 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi yapılacağını söyledi. Devlet Hastanesi’nin 2017-2018 yılı yatırım programına alındığını belirten Hülür, "Proje çizimi tamamlanan hastanenin inşaat ihalesi ise mart ayında gerçekleştirilecek. Bin 50 metrekare oturma alanı, 3 bin 143 metrekare kapalı alana sahip. Tek blok ve 4 katlı olarak planlandı. 12 yatak kapasiteli hastanede 14 poliklinik odasının yanı sıra 1070 metrekarelik otopark alanı var" dedi.