Güneş ışınları lekelerde kalıcılığa sebep oluyor

Cilt lekelerinin depresyona neden olabileceğini belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, güneş ışınlarının lekelerde kalıcılığa sebep olduğunu söyledi.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Cilt lekeleri bilindiği üzere kişileri görsel açıdan zor durumda bırakıp depresyona bile sürükleyebilmektedir. Kişiler aynaya baktıklarında pürüzsüz ve eşit ton rengine sahip bir yüz ile karşılaşmak isterler; bunu göremeyenler için sorun gitgide büyür. Her cilt ve her leke ayrı hikayeye sahiptir, dolayısı ile ayrı uygulamalar ile doğru sonuçlar alınabilir. Neslim Güngen Güzellik Akademi olarak biz bunun farkındayız ve sizlerin en doğru en sağlıklı sonucu almanız için tüm fedakarlığımız ile çalışıyoruz” dedi.

Alın, yanak, üst dudak bölgesi, burun, çene ve boyunda güneşe maruz kalan bölgelerde lekenin ortaya çıktığını ifade eden Güngen, “Kozmetik açıdan bireyleri sıkıntıya sokan durumlardır. Ciltteki melanosit hücrelerinin salgıladığı melanin pigmentinin ciltte birikmesi sonucu oluşurlar. Leke oluşumunda birçok faktör yer alır. En önemli iki faktör genetik yatkınlık ve ultraviyole ışınlara maruz kalmaktır. Bunun dışında gebelik, doğum kontrol ilaçları, kozmetik uygulamalar, kullanılan ilaçlar ve guatr hastalığı diğer nedenleri arasında yer alır” diye konuştu.

Güneş ışınları sadece leke oluşturmadığını oluşmuş lekelerde de kalıcılık ve artışa sebebiyet verdiğini kaydeden Güngen, “Lekeler oluşumlarına göre birkaç çeşide ayrılabilirler: Melasma, Yaygın Hiperpigmentasyon, Cafe Au Laiterfe, Foto Alerjenik Reaksiyon, Kronik Güneş ve Solaryum Banyosu, Lentigo, Çil. Pigmentasyon olarak tanımlanan lekeler gebelik gebelik döneminde ortaya çıktığı takdirde ‘Gebelik Maskesi’ olarak adlandırılırlar. Onarımı yapılmayan pigmentasyon maalesef ki kalıcıdır. Kendiliğinden iyileşemez. Pigmentasyon şikayeti olan hastalar lekelerini uzman kişilere gösterip hangi onarım yöntemi kullanılacağını öğrenmelidirler. Unutmamak gerekiyor ki hatalı işlem lekeleri azaltmak yerine artışına da sebebiyet verebilir” ifadelerini kullandı.

Özel birkaç leke tanımlayıcı cihaz ile cildin kontrol edilerek tedaviye başlandığını belirten Güngen, ”Lekelerin nasıl oluştuğu görüşülür ve sonuçta uygun onarım yöntemi belirlenir. Leke onarımı genellikle uzun bir süre gerektirir. İşlem tek seferde gerçekleşse bile işlem sonrası takibi ve ürün kullanımları ile kişiye de pek çok iş düşmektedir. Leke de sonuç almak için onarım yöntemi kadar kişinin buna inanması ve uzmanının bilgilendirmesi dahilinde koruma adına yapması gereken her şeyi uygulaması büyük önem arz eder. Yapılan işlem ile kişi ve lekeye yüzde 60 a kadar sonuç sunulabilirken onarımı yaptıranın da desteği ile sonuç oranını yukarıya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.