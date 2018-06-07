Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!

Güneşin sıcaklığını ve ışığı bize mutluluk veriyor. Ancak her ne kadar güneşi sevsek de çok fazla maruz kalmak cildimiz için ciddi ölçüde zarara sebep oluyor. Dolayısıyla, yazın gelmesiyle beraber kırışıklıklar, kahverengi lekeler ve cilt yanıkları sorunumuz ve gündemimiz haline geliyor. Avrasya Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı, güneş lekelerinin yol açtığı cilt lekeleri için öneriler veriyor.

SICACIK GÜNEŞ ALTINDA KEYİF YAPMAK ÇOK GÜZEL AMA...

Güneşe korunmasız yakalanmak, cilt yaşlanmasının ana nedenidir ve güneş lekeleri olarak bilinen diğer uzun vadeli cilt problemlerine yol açabilmektedir. Güneş lekeleri daha çok, yüz ve eller gibi güneşi en çok gören cilt yüzeylerinde oluşmaktadır.

GÜNEŞİN ETKİSİYLE OLUŞAN CİLT LEKELERİ ÖNEMLİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Güneşle gelen lekeler; çiller, melazma, gebelik lekeleri, solar lentigodur. Bunların yanında güneş ışınlarıyla etkileşime giren bazı kozmetik ürünler, ilaçlar, kimyasal maddeler ve bitki özsuları da kalıcı cilt lekeleri ortaya çıkarabilmektedir.